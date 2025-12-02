Eben Etzebeth enfrenta posible sanción de hasta 208 semanas por hundirle el ojo a un rival

El segunda línea sudafricano Eben Etzebeth podría recibir una suspensión de hasta 208 semanas por hundir el pulgar en el ojo de su rival galés Alex Mann. Ocurrió durante el encuentro de la Autumn Nations Series de Rugby, disputado en el Principality Stadium de Cardiff. Allí Sudáfrica derrotó 73-0 a Gales. Etzebeth, de 34 años, mide 2,04 metros y pesa 123 kilogramos, y fue expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 79.

La decisión la tomó el árbitro francés Luc Ramos, tras la revisión del Video Oficial del Partido (TMO). Esta acción se clasifica como “contacto intencional con un ojo” según las normas de World Rugby. Aquello implica una sanción mínima de 12 semanas y un máximo de 208 semanas, equivalente a casi cuatro años. El incidente ocurrió en un altercado entre jugadores de ambos equipos.

Eben Etzebeth le pidió disculpas al jugador contrario

Sudáfrica ya lideraba por amplio margen con once tries anotados. Etzebeth contactó el ojo izquierdo de Mann, Eben Etzebethlanqueador galés de 23 años. El jugador sudafricano, doble campeón mundial en 2019 y 2023, anotó el último punto del partido minutos antes de la sanción. Un factor clave en la duración de la suspensión será la determinación de si el contacto fue accidental, imprudente o intencional.

Las guías de sanción de World Rugby establecen mínimos de 12 semanas para intencional, 18 para imprudente y 24 para casos graves de recklessness. En la audiencia disciplinaria Etzebeth podrá presentar su defensa, incluyendo su disculpa inmediata a Mann tras el pitazo final. Rassie Erasmus, director de rugby de Sudáfrica, reconoció la justificación de la roja en conferencia de prensa posterior al duelo.

Se trata de una jugada que está prohibida

“No sé qué puedo decir que no sea polémico… La imagen no fue muy buena”, admitió Erasmus, quien evitó especular sobre provocaciones. Siya Kolisi, capitán de los Springboks, defendió a su compañero: “Estoy seguro de que no fue su intención… Si intentas sacarle el ojo, sabes lo que pasa. Ya se disculpó con Mann”. Sudáfrica completó así un barrido perfecto en su gira otoñal, consolidándose como el número uno del ranking mundial de World Rugby, con victorias previas sobre Escocia e Inglaterra.

Sin embargo, esta es la tercera roja a un segunda línea bokke en la serie, tras las de Lood de Jager y Franco Mostert, lo que resalta preocupaciones sobre la disciplina en la delantera. El eye gouge es una de las infracciones más graves en el rugby, prohibida desde 1992 por su potencial para causar lesiones permanentes.

Casos recientes incluyen la suspensión de tres partidos a Makazole Mapimpi, compañero de club de Eben Etzebeth en los Sharks, por contacto ocular en enero de 2025. La Unión de Rugby de Gales y la Federación Sudafricana cooperarán en la investigación, que podría impactar la preparación de los Springboks para el Rugby Championship 2026.