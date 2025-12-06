COMUNIDAD POR USD 1
Arconel aprueba costos eléctricos para 2026 y mantiene subsidio estatal por 598 millones de dólares

Arconel aprueba costos eléctricos para 2026 y mantiene subsidio estatal por 598 millones de dólares

El subsidio beneficia principalmente al sector residencial, especialmente a la clase media y baja.
Ecuador aprobó los costos del servicio público de energía eléctrica (SPEE) para 2026, a través de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).
El subsidio beneficia principalmente al sector residencial, especialmente a la clase media y baja.
Ecuador aprobó los costos del servicio público de energía eléctrica (SPEE) para 2026, a través de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel).
El subsidio beneficia principalmente al sector residencial, especialmente a la clase media y baja.

Ecuador aprobó los costos del servicio público de energía eléctrica (SPEE) para 2026, a través de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel). Mediante la respectiva resolución se confirmó también un diferencial tarifario de 598′285.873, dólares que será cubierto por el Estado ecuatoriano. El documento establece que la facturación estimada del SPEE ascenderá a 2.849 millones equivalente a un precio medio nacional.

Al comparar este valor con los costos reales de generación y transmisión, surge el diferencial tarifario de 598,2 millones. El Gobierno central asumirá como subsidio. Entre los parámetros técnicos aprobados destacan: Costo medio de generación: $0,0613 por kWh, costo medio de transmisión (potencia): $0,0419 por kW-mes, a ser pagado por distribuidoras y grandes consumidores.

Subsisio beneficia al sector residencial del país

Arconel adoptó el escenario semi-seco recomendado por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) con una probabilidad de excedencia del 75 %, según el informe. Jorge Luis Hidalgo confirmó que los 598 millones de dólares serán asumidos por el Estado. “Se confirma que se mantienen los subsidios de electricidad y que la tarifa seguirá siendo deficitaria”, señaló entrevista con El Universo.

Hidalgo destacó que el subsidio beneficia principalmente al sector residencial, especialmente a la clase media y baja, pero cuestionó su aplicación a grandes consumidores industriales. “El diferencial entre tarifas de Alto Voltaje AV-1 y AV-2 es del 25 %. Este año solo se incrementó la tarifa AV-1, pero las grandes mineras siguen en AV-2 con subsidio. Si se les cobrará el costo real, el subsidio nacional se reduciría en cerca de 100 millones”, explicó.

Usuarios residenciales pagarán $0,10 por kWh

Iván Endara, docente e investigador de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), indicó que en un contexto de deuda pública elevada resulta fundamental transparentar los costos reales y los precios aplicados a cada segmento de consumidores. El subsidio eléctrico ha sido una política mantenida por sucesivos gobiernos en Ecuador.

En 2025, el monto total de subsidios a combustibles y electricidad superó los 3.500 millones, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. La decisión de mantener el diferencial tarifario para 2026 implica que los usuarios residenciales seguirán pagando en promedio $0,10 por kWh, mientras el costo real de provisión ronda los $0,1061. Hasta el momento, ni Arconel ni el Ministerio de Energía y Minas han anunciado modificaciones al esquema de subsidios ni incrementos en las tarifas residenciales para el próximo año.

