Ecuador aspira al primer premio global para un hotel de su territorio en los World Travel Awards

El hotel Wyndham Quito Airport, ubicado en Tababela, Ecuador, ha sido seleccionado por segundo año seguido como finalista en la categoría de «Mejor Hotel de Aeropuerto Líder del Mundo» de los World Travel Awards 2025. Esta distinción, anunciada en septiembre de 2025 durante la gala regional en Cancún, México, posiciona al establecimiento ecuatoriano entre los más destacados de la industria turística global. Si gana, representaría el primer triunfo de un hotel nacional en esta categoría internacional, un logro que impulsaría la visibilidad de Ecuador como destino de tránsito aéreo de primer nivel.

Los World Travel Awards, establecidos en 1993 y conocidos como los «Óscar del turismo», evalúan a participantes mediante votos de profesionales del sector y el público general. En su edición 2025, el proceso de nominaciones incluyó a más de 1.000 candidatos de 180 países, con énfasis en estándares de excelencia operativa. El Wyndham Quito Airport compite contra hoteles de aeropuertos en Europa, Asia y América, como el Hilton London Heathrow, ganador en ediciones previas de 2017 a 2020 y en 2024.

Trayectoria regional y criterios de evaluación

Antes de esta nominación global, el Wyndham Quito Airport ha acumulado reconocimientos continentales. Desde 2018, ha sido galardonado cuatro veces como el «Mejor Hotel de Aeropuerto Líder de Sudamérica» por los mismos premios, superando a competidores como el Hilton Bogotá en años consecutivos. Estos antecedentes subrayan su consistencia en un mercado donde Ecuador ha ganado premios nacionales, como el «Mejor Hotel Líder de Ecuador» para otros establecimientos como el Hotel Oro Verde Guayaquil en 2023. Sin embargo, hasta ahora ninguno ha alcanzado el nivel mundial en la rama aeroportuaria.

Los criterios de selección para la categoría incluyen la calidad del servicio al cliente, con atención personalizada que ha registrado tasas de satisfacción superiores al 95% según reseñas en plataformas independientes como TripAdvisor. Además, se valora la infraestructura moderna, con 150 habitaciones equipadas para viajeros en tránsito, y la innovación en servicios como traslados gratuitos al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. Otro aspecto clave es el impacto en la experiencia del huésped, medido por métricas de ocupación anual que superan el 80% en picos turísticos.

Por otro lado, las prácticas de sostenibilidad juegan un rol decisivo. El hotel implementa programas de reducción de plásticos y eficiencia energética, alineados con estándares globales que han contribuido a su reputación internacional. Estos elementos no solo elevan la satisfacción de los huéspedes, sino que también fomentan la responsabilidad social en un sector que mueve más de 1.500 millones de pasajeros anuales a nivel mundial, según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

Declaraciones y proceso de votación

Florencia Burneo, gerente general del Wyndham Quito Airport, expresó: “Para nosotros es un honor representar a Ecuador en esta importante nominación. Ser parte de los World Travel Awards demuestra el esfuerzo constante de todo nuestro equipo por ofrecer experiencias memorables a cada huésped”.

El proceso de votación pública está abierto hasta finales de noviembre de 2025, permitiendo a viajeros y expertos respaldar candidatos vía el sitio web oficial. En ediciones pasadas, como la de 2024, el ganador global recibió más de 500.000 votos. Para esta categoría, el Wyndham Quito Airport busca superar su nominación de 2024, donde quedó en el top 10 pero no obtuvo el premio, dominado por establecimientos europeos.

Implicaciones para la hotelería ecuatoriana

Un posible triunfo marcaría un hito histórico, ya que ningún hotel ecuatoriano ha ganado en la categoría global de hoteles aeroportuarios desde el inicio de los premios. Históricamente, Ecuador ha destacado en reconocimientos regionales, con victorias en áreas como hoteles verdes como el Napo Wildlife Center en 2020.

El público puede participar en la votación a través de www.worldtravelawards.com/vote, contribuyendo a definir los ganadores que se anunciarán en la Gran Final en diciembre de 2025.