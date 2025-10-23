Ecuador avanza en reapertura de vías tras fin del paro indígena en Imbabura

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este jueves 23 de octubre, la reapertura progresiva de vías en Ecuador, tras el fin oficial del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). En una entrevista realizada la mañana de este jueves 23 de octubre en Teleamazonas, Reimberg detalló que, de 31 tramos cerrados inicialmente en la provincia de Imbabura, solo quedan siete pendientes, mientras que en otras provincias se redujeron de 28 a tres bloqueos, los cuales se despejarán durante el día. El paro, iniciado el 22 de septiembre por el decreto que elimina el subsidio al diésel, escaló a demandas políticas y concluyó el 22 de octubre con el repliegue de manifestantes a sus territorios.

La medida responde a la necesidad de restaurar la movilidad y el abastecimiento en el norte del país, donde Imbabura actuó como epicentro de las protestas durante 31 días.

Progreso en la desmovilización y acuerdos previos

Además, Reimberg enfatizó el rol de su cartera de estado en la preservación del orden público. “El papel del Ministerio del Interior es mantener el orden y la seguridad en el país, especialmente tras lo ocurrido en la provincia de Imbabura”, declaró durante la entrevista. Tras el anuncio de la Conaie sobre el cese de las manifestaciones, efectivos militares y policiales iniciaron la «Operación Imbabura», utilizando maquinaria pesada para remover obstáculos como montículos de tierra y árboles caídos en sectores como Peguche y Carabuela.

El contexto del paro se remonta a finales de septiembre, cuando la Conaie rechazó el Decreto Ejecutivo 126, que elevó el precio del diésel de $1,80 a $2,80 dólares por galón, argumentando impacto en la agricultura y el transporte. Las protestas incluyeron bloqueos en la Panamericana Norte. En octubre, mesas de diálogo en Otavalo entre dirigentes indígenas y el Gobierno llevaron a acuerdos parciales.

Sin embargo, tensiones persistieron: el 15 de octubre, Reimberg anunció el levantamiento en Imbabura tras una reunión de cuatro horas con líderes de organizaciones. No obstante, bases indígenas rechazaron el pacto, prolongando bloqueos hasta el 20 de octubre, lo que motivó la intervención estatal el 22 de octubre. “ Dije varias veces que ya no era un tema del diésel sino político. Hoy terminaron (dirigentes indígenas) de sacarse las máscaras”, agregó Reimberg.

Medidas de seguridad y perspectivas futuras

Con el fin del paro, las vías reabiertas cuentan con resguardo militar para prevenir nuevos incidentes. La vía Quito-Cayambe, aún bloqueada al momento de la entrevista, se habilitará en las próximas horas, según el ministro. Esta ruta clave, parte de la E28, conecta la capital con la Sierra norte y su cierre afectó el flujo de mercancías por más de una semana.

En otras provincias, los tres tramos restantes –dos en Loja y uno en Pastaza– involucran comunidades de Saraguro y Sarayaku, donde se reportaron bloqueos con llantas y tierra. ECU 911 confirmó que, al cierre del 22 de octubre, el 90% de la red vial nacional opera sin interrupciones.

“Hemos tomado prioridades en la apertura de vías. Teníamos 31 tramos de vías cerradas en Imbabura y hoy tenemos 7. En otras provincias llegamos a tener 28 cortes de vías hoy tenemos 3 cortes de vías, que van a ser despejados hoy”, señaló Reimberg, subrayando el compromiso gubernamental con la normalidad.