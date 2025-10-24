COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Fútbol

Ecuador cae 0-4 ante China y espera resultados para clasificar a octavos en Mundial Femenino Sub 17

Ecuador perdió 0-4 frente a China en la última fecha de grupos del Mundial Femenino Sub 17 en Marruecos, y debe esperar resultados para clasificar.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La defensora ecuatoriana Ammy Flores en una de las acciones ante China.
La defensora ecuatoriana Ammy Flores en una de las acciones ante China.
La defensora ecuatoriana Ammy Flores en una de las acciones ante China.
La defensora ecuatoriana Ammy Flores en una de las acciones ante China.

Julio Moreira

Redacción ED.

Julio Moreira

Redacción ED.

Nació en Portoviejo- Manabí, el 4 de julio de 1984. Licenciado en Comunicación Social, Mención ... Ver más

jcmoreira@lamarea.ec

La selección ecuatoriana femenina perdió 0-4 ante China este viernes 24 de octubre de 2025 en la Academia de Fútbol Mohammed VI, Marruecos, en el cierre de la fase de grupos del Mundial Femenino Sub 17. Pese a la derrota, la tricolor quedó en tercer lugar en el grupo C y mantiene la esperanza de avanzar a octavos de final, dependiendo de otros resultados en la última jornada que finaliza el sábado.

Dura derrota con goles tempraneros

Desde el inicio, Ecuador fue superada por China, que anotó dos goles en los primeros 16 minutos con tantos de Zhoy Xinyi e Yijie Zeng, generando un duro golpe anímico para La Tri. La superioridad asiática evidenció la velocidad y presión que Ecuador no logró contrarrestar, reflejando una primera mitad compleja para las nacionales.

Autogol y mayor dominio chino

El marcador se amplió antes del descanso con un autogol de Maite Zambrano al minuto 31 y un cuarto tanto de Song Yu en el 43. El entrenador Víctor Idrobo hizo cambios, incluyendo la sustitución de la arquera manabita Mayely Rodríguez por la mantense Analía Machuca, buscando reforzar el equipo para la segunda mitad.

Resistencia y opciones en la segunda etapa

En la segunda parte, Ecuador mostró mayor solidez defensiva, logrando resistir mejor ante el ataque chino. El VAR anuló un quinto gol por fuera de juego y China falló un penal al minuto 65. Aunque Ecuador intentó acercarse al arco rival, las acciones peligrosas fueron limitadas y no lograron reducir la diferencia en el marcador.

Espera y factores para la clasificación

Ecuador quedó en tercer lugar en el grupo C con tres puntos y una diferencia de gol negativa, posicionándose entre los cuatro mejores terceros del torneo. Sin embargo, su clasificación a octavos depende de los resultados de otros partidos del grupo y la fase de grupos, que se disputarán hasta el sábado 25 de octubre.

Para clasificar, Ecuador necesita que Zambia empate con Nueva Zelanda o que Nigeria empate con Samoa. A esto se suma la esperanza de que México y Costa Rica no sumen puntos en sus encuentros contra Camerún y Marruecos, respectivamente. La Tri observa con atención todos los resultados para confirmar si continúa en la competencia.

Contexto del Mundial Sub 17

El Mundial Femenino Sub 17 de 2025, organizado por la FIFA y disputado en Marruecos por primera vez, reúne a las mejores selecciones juveniles del mundo. Ecuador ha mostrado potencial durante el torneo, pero el grupo C se ha caracterizado por la fuerte competencia entre China, Estados Unidos, y Noruega. Con la eliminación aún no confirmada, la participación de Ecuador sirve para proyectar el crecimiento del fútbol femenino nacional.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puente Bailey restablece circulación en vía Cuenca- Girón- Pasaje

Ecuador cae 0-4 ante China y espera resultados para clasificar a octavos en Mundial Femenino Sub 17

Joven asesinó a su mamá, convivió con su cadáver por varios días y terminó lanzándose por un puente

Descubre quiénes son los 20 jugadores suspendidos por apuestas ilegales en la Serie B

Barcelona SC busca su primer triunfo ante Libertad en el hexagonal de la LigaPro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puente Bailey restablece circulación en vía Cuenca- Girón- Pasaje

Ecuador cae 0-4 ante China y espera resultados para clasificar a octavos en Mundial Femenino Sub 17

Joven asesinó a su mamá, convivió con su cadáver por varios días y terminó lanzándose por un puente

Descubre quiénes son los 20 jugadores suspendidos por apuestas ilegales en la Serie B

Barcelona SC busca su primer triunfo ante Libertad en el hexagonal de la LigaPro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puente Bailey restablece circulación en vía Cuenca- Girón- Pasaje

Joven asesinó a su mamá, convivió con su cadáver por varios días y terminó lanzándose por un puente

Descubre quiénes son los 20 jugadores suspendidos por apuestas ilegales en la Serie B

Barcelona SC busca su primer triunfo ante Libertad en el hexagonal de la LigaPro

Dictan sentencia para hombre que mató a golpes a su arrendataria, de 62 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO