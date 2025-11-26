Ecuador cierra levantamiento de pesas con cinco medallas en la tercera jornada de Bolivarianos 2025

La delegación ecuatoriana de levantamiento de pesas conquistó cinco medallas (cuatro de bronce y una de plata) en la tercera jornada de la disciplina, celebrada el 25 y 26 de noviembre de 2025 en el Coliseo Eduardo Bonilla de Ayacucho y el Centro de Alto Rendimiento de La Videna en Lima, Perú, durante los XX Juegos Bolivarianos. Con estas preseas, Ecuador completó su participación en la modalidad con un total acumulado de 14 medallas en todas las categorías disputadas.

Resultados de la última jornada

En la categoría femenina hasta 86 kg, Kelin Jiménez logró doble bronce: tercero en arranque y tercero en envión. Los podios fueron dominados en envión por Colombia y Venezuela, manteniendo a Jiménez en el tercer escalón.

En varones, Vicente Braulio (110 kg) obtuvo bronce en arranque y bronce en envión, mientras que Dixon Arroyo (+110 kg) se colgó la plata en arranque, solo superado por el colombiano Rafael Cerro; el salvadoreño Rodrigo Morales completó el podio en tercer lugar.

Medallas acumuladas por Ecuador en pesas

Durante las jornadas previas, Ecuador ya había sumado nueve medallas:

60 kg masculino : Jhony Arteaga – plata y bronce.

plata y bronce. 65 kg masculino : Víctor Garrido – plata.

plata. 58 kg femenino : Jennifer Becerra – dos platas.

dos platas. 63 kg femenino : Jessica Palacios Dajomé – plata y bronce.

plata y bronce. 69 kg femenino : Damary Bravo – bronce y plata.

bronce y plata. 77 kg femenino : Bella Paredes – dos platas.

dos platas. 94 kg masculino : David Guadamud – plata.

Con las cinco preseas de la última fecha, el total nacional en levantamiento de pesas alcanzó 14 medallas: 1 plata en arranque +110 kg, 8 platas y 5 bronces en las diferentes modalidades y categorías.

Disciplina en los Bolivarianos 2025

El levantamiento de pesas fue una de las 27 disciplinas disputadas en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, organizados por Perú entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre. La competencia reunió a más de 300 atletas de 11 países miembros de la ODEBO, con Colombia y Venezuela como principales dominadores históricos en la modalidad.

Ecuador, con una delegación de 176 deportistas en total, cerró su participación en pesas entre los países más destacados del medallero de la disciplina, consolidando una cosecha constante desde los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, donde obtuvo 12 medallas.

Ecuador en los Juegos Bolivarianos lleva hasta el momento 44 preseas, 8 de oro, 16 de plata, y 20 de bronce.

La ceremonia de premiación de la última jornada marcó el fin oficial de las competencias de levantamiento de pesas, permitiendo a los pesistas ecuatorianos enfocarse en el cierre del evento multideportivo y en la preparación para los próximos ciclos clasificatorios al Ciclo Olímpico París 2028.