Ecuador conquista oro en lucha con Reasco, Yépez, Mollacana y Valverde en Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025

Ecuador brilló en lucha de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 con cuatro oros femeninos y un dorado en grecorromana, liderados por Génesis Reasco y Lucía Yépez.
Génesis Reasco, federada por Manabí, logró medalla de oro en los 76kg
Génesis Reasco, federada por Manabí, logró medalla de oro en los 76kg

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La luchadora ecuatoriana Génesis Reasco se adjudicó la medalla de oro en la categoría 76 kg libre femenina de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 en el Velódromo de la Villa Deportiva Nacional (VIDENA). Lo hizo al vencer 10-0 a la colombiana Tatiana Rentería en la final del Round Robin, consolidando el dominio tricolor en la disciplina con cuatro medallas en un día, incluyendo oros de Lucía Yépez, Jacqueline Mollacana y Luisa Valverde.

Triunfo dominante de Génesis Reasco

Reasco, federada por Manabí y campeona mundial, inició su participación con una victoria 12-1 ante la dominicana Emelyn Bautista. En el segundo combate, superó 5-4 a la venezolana María José Acosta en un duelo reñido. Posteriormente, venció 6-0 a la peruana Aomi Roques y cerró con el 10-0 frente a Rentería, demostrando superioridad técnica bajo la guía de su entrenador César Carracedo.

Reasco, de 26 años, acumula preseas en eventos continentales, incluyendo plata en Valledupar 2022. Su oro eleva el medallero ecuatoriano, que ya suma siete oro, 9 plata y 9 bronce totales en los Bolivarianos.

Lucía Yépez impone su jerarquía en 53 kg

Lucía Yépez logró la presea dorada en 53kg.
Lucía Yépez logró la presea dorada en 53kg.

En 53 kg libre femenina, Lucía Yépez, medallista de plata olímpica en París 2024, conquistó el oro tras un Round Robin invicto. Venció 3-0 a la venezolana Betsabeth Argüello en su debut, seguido de un triunfo sobre la peruana Ana Álvarez. En semifinales, superó a la boliviana Ana González, y en la final aplastó 10-0 a la venezolana Yulimar Álvarez, dejando la plata para esta y el bronce para la panameña Yusneiry Agrazal.

Yépez, de 22 años, reforzó su estatus como potencia regional. La ecuatoriana ha ganado oro en Panamericanos y Mundiales sub-23, contribuyendo al repunte de la lucha tricolor en los Juegos.

Luisa Valverde se venga en la final de 57 kg

Luisa Valverde, diploma olímpico en Tokio 2020, aseguró oro en 57 kg libre femenina. Abrió con un 4-0 ante la salvadoreña Andrea Hernández, pero cayó 0-2 frente a la venezolana Mayra Parra. En semifinales, derrotó 2-0 a la dominicana Yocleidi Ramírez, y en la final tomó revancha con un 3-1 sobre Parra, quien obtuvo plata y la colombiana Andrea González bronce.

Valverde, de 28 años, suma experiencia en circuitos internacionales. Su victoria completa el triplete femenino ecuatoriano en libre.

Jacqueline Mollocana cerró con oro en 63 kg libre femenina, venciendo a la colombiana Alisson Cardozo en Round Robin.

Éxitos en grecorromana y cierre de jornada

En grecorromana, Andrés Montaño ganó oro en 67 kg vía Round Robin: 4-1 al peruano Nilton Soto, 7-4 al colombiano Julián Horta y 1-3 ante el venezolano Neiser Marimón, liderando por puntos. “Logramos el objetivo para Los Ángeles 2028. Hubo cansancio, pero en el colchón se gana como sea”, declaró el bicampeón panamericano.

El juvenil Clisman Carracedo (18 años) sumó plata en 60 kg: victorias por walkover ante el boliviano Efraín Mamani, 10-0 al dominicano Maikol Josefa y 9-0 al chileno Augusto Vargas (descalificado). En la final, cayó 3-13 ante el venezolano Raiber Rodríguez, diploma en París 2024.

Juegos Bolivarianos 2025

Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, inaugurados el 22 de noviembre con 4.500 atletas de 17 países, se extienden hasta el 7 de diciembre en sedes como VIDENA y Base Militar Las Palmas. Ecuador, con 176 deportistas, busca superar las 147 medallas (40 oros) de Valledupar 2022, donde la lucha aportó tres oros femeninos.

La disciplina, clasificatoria para eventos continentales, resalta el avance ecuatoriano: de 40 oros en 2022 a metas superiores. Próximas actuaciones incluyen a Jéssica Palacios (pesas) y Angie Palacios (pesas) el lunes 24.

El medallero ecuatoriano actualiza a tres oros, cinco platas y seis bronces tras dos días, con lucha como motor del éxito inicial.

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
