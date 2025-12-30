Ecuador recibe crédito de USD 500 millones del FLAR para reforzar la liquidez internacional

Ecuador recibió un desembolso de USD 500 millones del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), un crédito aprobado para fortalecer la liquidez externa y respaldar la estabilidad macroeconómica del país. El Banco Central del Ecuador (BCE) confirmó que los recursos ingresaron esta semana y ya forman parte de las reservas internacionales.

El financiamiento se autorizó durante la CXIV reunión ordinaria del Directorio del FLAR. El desembolso se integra a los mecanismos de respaldo externo que mantiene el país para cumplir sus obligaciones financieras y sostener el equilibrio del sistema económico.

Crédito del FLAR fortalece la liquidez externa de Ecuador

De acuerdo con el BCE, los fondos buscan fortalecer la posición de liquidez externa del Ecuador. Además, el respaldo llega en un escenario financiero internacional marcado por elevada incertidumbre.

Este apoyo multilateral refuerza la capacidad del país para enfrentar choques externos y preservar la estabilidad monetaria. Asimismo, contribuye a sostener la confianza de los mercados en la economía ecuatoriana en un entorno global desafiante.

Banco Central destaca respaldo a la estabilidad macroeconómica

“El apoyo del FLAR también es un apoyo a la gestión del Gobierno Nacional, enfocada en preservar la estabilidad del entorno macroeconómico”, señaló el BCE en su comunicado oficial. La entidad subrayó que el acceso a financiamiento multilateral resulta clave para mantener la confianza económica.

En ese sentido, la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, junto con el Banco Central, reafirmó su compromiso con la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento de la posición externa del país.

Estrategia financiera para mantener el equilibrio externo

Este tipo de operaciones responde a una estrategia orientada a mantener el equilibrio de las cuentas externas y asegurar el normal funcionamiento del sistema económico. Además, permite al país contar con márgenes de maniobra frente a escenarios adversos.

Asimismo, el crédito del FLAR se suma a otras fuentes de respaldo financiero internacional que apuntan a proteger la liquidez y sostener la estabilidad económica del Ecuador.