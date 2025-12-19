COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Gobierno

Ecuador declara tres días de duelo nacional por el fallecimiento de Rodrigo Borja Cevallos

El presidente Daniel Noboa oficializó tres días de duelo nacional en Ecuador tras el fallecimiento de Rodrigo Borja, estableciendo honores de Estado y banderas a media asta.
Rodrigo Borja gobernó Ecuador entre entre 1988 y 1992.
El Diario

El presidente Daniel Noboa, suscribió este jueves 18 de diciembre de 2025 el Decreto Ejecutivo 260, mediante el cual declaró tres días de duelo nacional en Ecuador por el fallecimiento del exmandatario Rodrigo Borja Cevallos en la ciudad de Quito.

La medida busca rendir homenaje a la trayectoria del líder político que encabezó el país entre 1988 y 1992. Así se establecen los protocolos oficiales para su despedida institucional y el reconocimiento a su legado democrático.

En memoria de Rodrigo Borja

Según el documento oficial, las jornadas de luto serán durante los días 19, 20 y 21 de diciembre. Durante este periodo, la Bandera Nacional deberá permanecer izada a media asta en todos los edificios públicos, dependencias civiles y repartos militares dentro de todo el territorio nacional. Esta disposición es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones del Estado como señal de respeto y pesar ante la partida del exjefe de Estado.

El decreto presidencial también instruye específicamente a los ministerios de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Defensa Nacional e Interior para que coordinen de manera directa con la familia Borja Cevallos la organización del funeral de Estado. Estas acciones se llevarán a cabo bajo los estrictos lineamientos del Reglamento de Ceremonial Público. Así se garantizan los honores correspondientes a la alta dignidad que ostentó el fallecido.

Protocolo y honores de Estado

La decisión del Ejecutivo subraya la importancia de Rodrigo Borja en la historia contemporánea de Ecuador.

Los funerales de Estado implican no solo la escolta militar y los honores de ordenanza, sino también la disposición de una capilla ardiente donde autoridades y ciudadanos podrán rendir sus últimos respetos.

El proceso de coordinación logística para la despedida fúnebre está en marcha. Se prevé que el féretro sea trasladado con acompañamiento de la Escolta Presidencial, siguiendo las tradiciones republicanas que dictan el último adiós para un expresidente.

Los detalles sobre los horarios de las ceremonias religiosas y oficiales serán confirmados por la Cancillería en las próximas.

Trayectoria y muerte de Rodrigo Borja

El exmandatario falleció a los 90 años de edad por causas naturales, rodeado de su círculo más cercano en la capital. Su fallecimiento ha provocado una ola de condolencias desde diversos sectores del espectro político.

Borja Cevallos asumió la presidencia el 10 de agosto de 1988, sucediendo en el cargo a León Febres-Cordero. Su periodo se caracterizó por un marcado enfoque en la educación pública y la búsqueda de una solución pacífica a los conflictos territoriales históricos. Además de su rol político, su obra literaria y académica, especialmente su enciclopedia de la política, constituye una parte esencial de la herencia intelectual del Ecuador.

En el contexto regional, su administración mantuvo una postura firme en los foros internacionales y promovió activamente la integración latinoamericana.

La declaratoria de duelo nacional por parte de la administración de Daniel Noboa reafirma la continuidad de la tradición republicana de honrar a quienes han servido desde la máxima magistratura, independientemente de las filiaciones partidistas.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juicio por desaparición forzada en Caso Las Malvinas culmina este lunes 22 de diciembre

FEF presenta ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley de Integridad Deportiva

Estados Unidos libera miles de archivos del caso Epstein tras un ultimátum del Congreso

Clubes de Preciado, Mercado y Páez clasifican a octavos de final de la Conference League 2025/26

Claves y métodos para organizar las finanzas al inicio del año

