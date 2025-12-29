Ecuador designa representantes para la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (2025-2031)

El presidente Daniel Noboa designó a Diana Salazar, Fernando Yávar Umpiérrez, José de la Gasca y Sandra Cordero como representantes de Ecuador en la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya para el periodo 2025-2031. La CPA, con sede en Países Bajos, facilita arbitrajes internacionales, y cada Estado miembro puede nombrar hasta cuatro personas con reconocida competencia en la materia.

Diana Salazar, quien fue fiscal general del Estado y actualmente sirve como embajadora de Ecuador en Argentina, fue ratificada en su cargo. Su designación inicial ocurrió en 2019 bajo el mandato del expresidente Lenín Moreno, y ahora se extiende por seis años adicionales. Salazar aporta experiencia en temas jurídicos de alto nivel, habiendo liderado investigaciones clave durante su gestión como fiscal.

Perfiles de los representantes nominados

Fernando Yávar Umpiérrez asume esta responsabilidad por primera vez. Como jurista especializado en arbitraje, ha actuado como abogado de la familia Noboa y fue delegado del Ejecutivo en la comisión calificadora para la renovación por tercios de la Corte Constitucional de Ecuador. Su expertise en resolución de controversias lo posiciona como un candidato idóneo para representar al país en instancias internacionales.

José de la Gasca, por su parte, ocupó el cargo de ministro de Gobierno en el gabinete de Noboa hasta julio de 2025. Su trayectoria en la administración pública incluye manejo de políticas internas y coordinación interinstitucional, lo que complementa su rol en la CPA.

Trayectoria de los designados

Sandra Cordero completa el grupo. Como docente universitaria y actual jueza de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la Corte Provincial de Azuay, aporta conocimientos en derecho familiar y constitucional, enriqueciendo la diversidad de perfiles en la delegación ecuatoriana. La Corte Permanente de Arbitraje se estableció en 1899 durante la Conferencia de Paz de La Haya, con el objetivo de promover métodos pacíficos para resolver conflictos entre naciones.

Según su sitio web oficial, la CPA ha evolucionado hacia una institución moderna que aborda necesidades contemporáneas en resolución de disputas, incluyendo arbitrajes comerciales, inversiones y estatales. Los miembros, designados por los Estados contratantes, deben poseer “conocimiento reconocido en cuestiones de derecho internacional, de la más alta reputación moral y dispuestos a aceptar los deberes de los árbitros”. Cada nominación dura seis años, con posibilidad de reelección.

Historia y funciones de la CPA

En el contexto ecuatoriano, estas designaciones fortalecen la presencia del país en foros internacionales de justicia. Ecuador, como Estado miembro de la CPA desde su fundación, ha participado en casos relevantes, como disputas territoriales y de inversión.

Los representantes forman un “grupo nacional” que puede nominar candidatos para la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Este es el órgano principal de las Naciones Unidas para resolver controversias entre Estados. Además, junto con los jueces de la CIJ, tienen el derecho a proponer candidatos para el Premio Nobel de la Paz, lo que subraya la relevancia diplomática de estas posiciones.

La CPA cuenta con más de 120 Estados miembros y ha administrado miles de casos desde su creación. Se posiciona como un pilar en la diplomacia pacífica.