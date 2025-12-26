¿Ecuador tiene dos vicepresidentas? Verónica Abad denuncia anomalía en el Estado.

Verónica Abad alerta sobre una anomalía institucional que mantiene su vinculación legal con la Vicepresidencia de Ecuador, pese a la posesión oficial de María José Pinto.

La exvicepresidenta afirma que el retraso en la firma de su Paz y Salvo y liquidación genera un vacío administrativo sin precedentes.

Vacío administrativo mantiene activa a Verónica Abad

En entrevista con el medio digital Only Panas, Abad explicó que, a pesar de que su sucesora ejerce funciones, los registros estatales la mantienen activa. Esto evidenciaría una irregularidad legal que afecta la institucionalidad ecuatoriana y cuestiona la eficiencia de los procesos administrativos del Estado.

La exvicepresidenta detalló que el retraso en la formalización de su desvinculación obligó a reconstruir información mediante procedimientos formales, luego de perder accesos a Quipux y correos oficiales.

“Este escenario mantiene a una exautoridad aún activa en los registros del Estado mientras otra ejerce el cargo, generando un vacío administrativo que hasta ahora no ha sido aclarado por ninguna institución”, afirmó Verónica Abad.

Hostigamiento y uso político del Estado según Verónica Abad

Abad también denunció un presunto hostigamiento contra su familia, atribuido al Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

Criticó que el Estado utilice recursos para fines políticos en lugar de combatir la criminalidad, afectando la confianza ciudadana.

Asimismo, cuestionó la fiscalización limitada de la Asamblea Nacional frente a casos de corrupción y crisis judicial, citando al juez anticorrupción Carlos Serrano y al ‘caso Pendrive’. La exvicepresidenta llamó a la ciudadanía a exigir una justicia independiente y vigilar a los asambleístas.

“La violencia crece cuando la justicia se debilita y el poder se usa para proteger intereses”, sostuvo Verónica Abad.

Investigaciones políticas y fecha clave para desvinculación

Verónica Abad enfrenta investigaciones que considera de carácter político, como presunta usurpación de funciones y concusión, pero aclaró que ninguna involucra corrupción.

Ha enviado cartas solicitando su desvinculación formal de la Vicepresidencia de Ecuador, con respuesta prevista para el 9 de enero de 2026.

La entrevista, realizada por el periodista Jorge Javier en el segmento Entrevista De Panas, ha generado debate sobre la institucionalidad ecuatoriana en las redes sociales, destacando la importancia de transparentar procesos en la Vicepresidencia y fortalecer la legalidad del Estado ecuatoriano. (07)