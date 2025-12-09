Ecuador y Emiratos Árabes Unidos firman acuerdo para movilidad laboral regulada de ecuatorianos

Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo para programas de migración circular que permitan la movilidad laboral regulada, durante la visita oficial del presidente Daniel Noboa a ese país.

El convenio busca abrir nuevas oportunidades de empleo para ciudadanos ecuatorianos en territorio emiratí, bajo condiciones legales y seguras.

Movilidad laboral regulada, prioridad del Gobierno de Ecuador

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld suscribió el Memorando de Entendimiento para implementar programas de Movilidad Laboral, con el objetivo de facilitar empleos regulados y fortalecer la cooperación bilateral. Esto permitirá una gestión ordenada y transparente de los procesos de contratación temporal.

Según el documento, ambos países establecerán mecanismos de coordinación entre la Cancillería del Ecuador, el Servicio Público de Empleo del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Recursos Humanos de los Emiratos Árabes Unidos.

El acuerdo permitirá procesos coordinados y transparentes de selección y contratación, de modo que empresas emiratíes autorizadas puedan contratar trabajadores extranjeros y ofrecer vacantes a ecuatorianos interesados.

Ecuador: programas de migración circular y empleos temporales

Por su parte, el Gobierno de Ecuador destacó que este instrumento forma parte de su política para impulsar alternativas a la migración irregular.

Actualmente, Ecuador mantiene vigentes programas de Migración Circular con nueve países, a través de los cuales se formalizaron 3.000 empleos. Entre los destinos se incluyen España, Italia, Alemania, Israel, Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia y Hungría.

Cómo acceder a las oportunidades de empleo

Los ecuatorianos interesados en oportunidades de trabajo temporal en el exterior pueden obtener información en la página web de la Cancillería del Ecuador. Asimismo, está disponible la plataforma Encuentra Empleo del Ministerio del Trabajo: https://encuentraempleo.trabajo.gob.ec.

Este acuerdo refuerza la estrategia del Gobierno ecuatoriano para garantizar que la migración laboral se desarrolle de manera legal.