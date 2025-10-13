¡Ecuador en Bombo 2! La clave para un grupo favorable en el Mundial 2026

Ecuador alcanzó el puesto 23 en el Ranking FIFA, tras un cálculo preliminar, ubicándose en el Bombo 2 para el sorteo del Mundial 2026 en Washington, impulsado por la derrota de Austria ante Rumania y el empate ante Estados Unidos.

Ascenso en el Ranking Mundial

La Tricolor, escaló una posición en el escalafón FIFA, pasando del puesto 24 al 23 con 1.588,82 puntos. Este movimiento se debe principalmente a la derrota de Austria por 1-0 ante Rumania en las eliminatorias europeas para el Mundial 2026, lo que costó a los austriacos 16 puntos y los dejó con 1.586,98 puntos. Previo a la fecha FIFA de octubre, Ecuador ocupaba el puesto 25 con 1.588,04 puntos, según la actualización de septiembre.

El empate 1-1 de Ecuador ante Estados Unidos el 10 de octubre de 2025 en Austin, Texas, permitió recortar distancias mínimas en el ranking. Enner Valencia anotó para la Tricolor al minuto 24, mientras Folarin Balogun igualó para los locales al 71. Este resultado, en un amistoso de preparación, no generó grandes variaciones para Ecuador, pero benefició indirectamente su posición.

La FIFA actualizará oficialmente el ranking el 22 de octubre de 2025, incorporando todos los resultados de la ventana internacional. Ecuador ahora deberá defender su lugar en el Bombo 2, que incluye a las selecciones del puesto 13 al 23, agrupando equipos de segunda línea para el sorteo.

Con la derrota de 🇦🇹 Austria (-16 pts en el Ranking FIFA), 🇪🇨 Ecuador entra en zona de bombo 2. 🇩🇰 Dinamarca da otro paso al Mundial y avanza en el bombo 2. 🇫🇴 Islas Feroe suma 20 pts al vencer a Chequia. 🇳🇪 Níger, +15 pts por vencer a Zambia. pic.twitter.com/gnyqpsPxKv — Cambio de Juego (@_cambiodejuego) October 12, 2025

Duelo directo con Corea del Sur

Ecuador mantiene una pugna cerrada con Corea del Sur, que cuenta con 1.589,75 puntos en el puesto 22. La diferencia es de menos de un punto, seguido por Australia con 1.588,25 puntos y Austria. Estos cuatro equipos compiten por los tres cupos restantes en el Bombo 2, ya que los primeros 12 puestos forman el Bombo 1 con cabezas de serie.

El primer enfrentamiento indirecto favoreció a Ecuador: mientras la Tricolor empató con Estados Unidos, Corea del Sur cayó goleada 0-5 ante Brasil el 10 de octubre de 2025 en Seúl. Estêvão y Rodrygo anotaron dobles para los brasileños, con Vinícius Júnior cerrando el marcador al 77. Esta derrota restará puntos a los asiáticos en la actualización.

Otras selecciones como Canadá y Nueva Zelanda también influyen con sus amistosos, potencialmente alterando el tablero. Nigeria (+15 puntos) y Islas Feroe (+20 puntos) registraron los mayores ascensos, mientras Dinamarca consolidó su lugar en el Bombo 2.

Importancia del Bombo 2 en el sorteo

El Bombo 2 es clave para el sorteo del Mundial 2026, programado el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington, D.C.. Este bombo agrupa a equipos que evitan enfrentamientos directos con potencias del Bombo 1 en la fase de grupos, facilitando grupos más equilibrados. El torneo, con 48 selecciones, se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

Ecuador, clasificado directamente en las eliminatorias sudamericanas con 29 puntos en segundo lugar, busca maximizar su posición. Su racha invicta de 11 partidos en eliminatorias respalda esta progresión, aunque el Bombo 3 era su ubicación inicial tras septiembre.

Partidos decisivos por delante

El próximo desafío para Ecuador es el amistoso ante México el 14 de octubre de 2025 en el Estadio Akron de Guadalajara. Una victoria sumaría aproximadamente 5,95 puntos, elevando el total a 1.595,95 y superando a Corea del Sur, si estos no ganan ante Paraguay. México, anfitrión y en el Bombo 1, representa un rival de alto ranking.

En noviembre de 2025, Ecuador enfrentará a Canadá y Nueva Zelanda en amistosos. Estos tres partidos serán cruciales para consolidar el Bombo 2, ya que las diferencias son mínimas. El técnico Sebastián Beccacece enfatiza la preparación, con figuras como Enner Valencia y jugadores de ligas europeas como clave.

Hasta el sorteo, el ranking FIFA seguirá evolucionando. Ecuador, con su consistencia en las eliminatorias, depende de resultados propios y ajenos para afianzarse.