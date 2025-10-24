Ecuador enfrenta reto fiscal de USD 1.170 millones para sueldos y décimo en noviembre

El Gobierno ecuatoriano requiere aproximadamente USD 1.170 millones para cubrir los sueldos de noviembre y adelantar el pago del décimo tercer sueldo a empleados públicos el 14 de noviembre, en medio de un incremento sostenido del gasto público que alcanza USD 19.604 millones entre enero y septiembre de este año. La impulsada por el presidente Daniel Noboa, beneficia a unos 343.726 funcionarios y se ejecuta dos días antes de la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre, con el fin de estimular el consumo interno. El déficit fiscal acumulado hasta el 22 de octubre suma USD 1.750 millones más en gastos que ingresos, según datos del Ministerio de Finanzas verificados por Primicias.

El adelanto del bono navideño, equivalente a la doceava parte de la remuneración anual percibida entre diciembre del año anterior y noviembre de 2025, responde a una promesa electoral de Noboa. La abogada laboral Vanessa Velásquez aclara que «no hay prohibiciones de que se pague antes, pues el Código de Trabajo solo especifica que este se debería pagar hasta el 24 de diciembre de cada año». Para quienes llevan un año o más en el cargo, implica un sueldo completo adicional; para los demás, un monto proporcional.

Incremento en el gasto estatal marca tendencia en 2025

El gasto público en Ecuador ha escalado USD 2.009 millones en los primeros nueve meses de 2025 comparado con 2024, impulsado por la creación de nuevos bonos durante el período electoral. Entre enero y abril, período clave de la campaña presidencial de Noboa contra Luisa González, el desembolso alcanzó USD 8.744 millones, un alza de USD 1.338 millones respecto al año previo.

En septiembre de 2025, el Gobierno eliminó el subsidio al diésel, liberando recursos estimados en cientos de millones, pero destinándolos a compensaciones como el bono Raíces para agricultores y el bono para transportistas. El exministro de Finanzas Fausto Ortiz estima que el adelanto del décimo demanda USD 400 millones adicionales en noviembre, sumados a los USD 770 millones de sueldos regulares. «Los USD 400 millones no representan un monto demasiado alto como para poner en aprietos al Gobierno en noviembre, y añade que en esencia «no es un aumento de gasto, pues se está adelantando un pago que ya estaba en el presupuesto anual del Estado», declara Ortiz.

Déficit fiscal y opciones para financiar pagos inmediatos

Hasta septiembre, las cuentas atrasadas con proveedores, gobiernos locales y seguridad social ascienden a USD 1.659 millones. Aunque se espera un desembolso de USD 600 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en noviembre, este no puede destinarse a sueldos, ya que la ley exige cubrir salarios con ingresos permanentes como impuestos. Probablemente, esos fondos se usen para el servicio de la deuda, que incluye cuotas de obligaciones pasadas.

El economista Jorge Calderón sugiere maniobras para cubrir el hueco: «Hay entidades que no han ejecutado los presupuestos completos como corresponde hasta este momento, hay subejecución, por lo que podría tomarse ese dinero no usado«. Otra vía es incrementar las deudas pendientes, aunque esto eleva los costos futuros por intereses.

En noviembre, se suman presiones adicionales, como el pago inicial de USD 32 millones a 80.000 beneficiarios nuevos de Jóvenes en Acción, quienes iniciaron labores el 22 de octubre y recibirán USD 400 por tres meses. Este programa, relanzado en julio, forma parte de ocho nuevas ayudas creadas en 2025, que elevan el presupuesto para subvenciones en USD 755 millones frente a 2024.