Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Negocios
Producción

Ecuador expone su oferta exportable y turística en la feria comercial CIIE de Shanghái 2025, en China

Ecuador participa en la China International Import Expo (CIIE) 2025 en Shanghái. A través de un Pabellón País y una misión comercial, busca promover productos emblemáticos y fortalecer lazos con el mercado asiático.
Ecuador expone su oferta exportable y turística en la feria comercial CIIE de Shanghái 2025, en China. (Ministerio de Producción)
Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Ecuador participa activamente en la China International Import Expo (CIIE), evento que tiene lugar en Shanghái del 5 al 10 de noviembre de 2025. Considerada una de las ferias comerciales más relevantes a nivel global, la CIIE sirve como plataforma para que el país sudamericano exponga su oferta exportable y turística mediante un Pabellón País diseñado para resaltar la diversidad y calidad de su producción nacional.

La presencia ecuatoriana en esta vitrina internacional ha sido gestionada por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones (MPCEI), a través de la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Beijing. El objetivo principal es impulsar la promoción de los productos nacionales en los mercados asiáticos y consolidar las relaciones comerciales con China.

Oferta exportable y misión comercial

El Pabellón de Ecuador exhibe una variedad de productos representativos, tales como rosas, chocolate, café, banano, camarón, sombreros de paja toquilla, frutas exóticas y bebidas, además de promocionar sus destinos turísticos. Este espacio busca facilitar la conexión directa entre exportadores ecuatorianos e importadores chinos interesados en nuevas oportunidades de negocio.

Paralelamente a la exposición, una misión comercial conformada por siete empresas ecuatorianas visita Shanghái. Su agenda incluye recorridos por el recinto ferial, visitas técnicas y reuniones con potenciales socios comerciales, con el fin de explorar el mercado y establecer contactos. Las empresas integrantes de esta misión son:

  • MegaBlessing (cacao en grano)
  • Kaite Chocolate (chocolate)
  • Kvmi Chocolate (chocolate)
  • Marbelize (atún en conserva)
  • Frutvestre (pitahaya)
  • Eccofruit (pitahaya)
  • Julieta Chocolatière (snacks y chocolate)

Adicionalmente, otras ocho empresas nacionales, entre ellas Ceres Farms, Hoja Verde y El Ordeño, participan en un seminario de Promoción Comercial en el marco del evento.

Esta participación se enmarca en las estrategias de internacionalización y diversificación de mercados impulsadas por el sector público y privado de Ecuador, buscando posicionar al país como un proveedor confiable de productos con valor agregado y un destino atractivo para el turismo sostenible y las inversiones.

