Ecuador expone su oferta exportable y turística en la feria comercial CIIE de Shanghái 2025, en China

Ecuador participa activamente en la China International Import Expo (CIIE), evento que tiene lugar en Shanghái del 5 al 10 de noviembre de 2025. Considerada una de las ferias comerciales más relevantes a nivel global, la CIIE sirve como plataforma para que el país sudamericano exponga su oferta exportable y turística mediante un Pabellón País diseñado para resaltar la diversidad y calidad de su producción nacional.
La presencia ecuatoriana en esta vitrina internacional ha sido gestionada por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones (MPCEI), a través de la Oficina Comercial de PRO ECUADOR en Beijing. El objetivo principal es impulsar la promoción de los productos nacionales en los mercados asiáticos y consolidar las relaciones comerciales con China.
Oferta exportable y misión comercial
El Pabellón de Ecuador exhibe una variedad de productos representativos, tales como rosas, chocolate, café, banano, camarón, sombreros de paja toquilla, frutas exóticas y bebidas, además de promocionar sus destinos turísticos. Este espacio busca facilitar la conexión directa entre exportadores ecuatorianos e importadores chinos interesados en nuevas oportunidades de negocio.
Paralelamente a la exposición, una misión comercial conformada por siete empresas ecuatorianas visita Shanghái. Su agenda incluye recorridos por el recinto ferial, visitas técnicas y reuniones con potenciales socios comerciales, con el fin de explorar el mercado y establecer contactos. Las empresas integrantes de esta misión son:
- MegaBlessing (cacao en grano)
- Kaite Chocolate (chocolate)
- Kvmi Chocolate (chocolate)
- Marbelize (atún en conserva)
- Frutvestre (pitahaya)
- Eccofruit (pitahaya)
- Julieta Chocolatière (snacks y chocolate)
Adicionalmente, otras ocho empresas nacionales, entre ellas Ceres Farms, Hoja Verde y El Ordeño, participan en un seminario de Promoción Comercial en el marco del evento.
Esta participación se enmarca en las estrategias de internacionalización y diversificación de mercados impulsadas por el sector público y privado de Ecuador, buscando posicionar al país como un proveedor confiable de productos con valor agregado y un destino atractivo para el turismo sostenible y las inversiones.