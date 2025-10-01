Ecuador logra bicampeonato por equipos en Sudamericano de Fisicoculturismo y Fitness 2025

La selección ecuatoriana de fisicoculturismo y fitness obtuvo el bicampeonato por equipos con 959 puntos en el 50° Campeonato Sudamericano, disputado del 18 al 21 de septiembre de 2025 en el Hotel Hilton Colón de Quito, organizado por la Confederación Sudamericana de Fitness y Fisicoculturismo (CSFF) y la Federación Ecuatoriana de Fisicoculturismo y Potencia (FEFICULP), revalidando el título logrado en 2024 en Asunción, Paraguay.

El evento congregó a más de 500 atletas de nueve países sudamericanos, en categorías como Men’s Bodybuilding, Classic Bodybuilding, Men’s Physique y Fitness Coreográfico. Ecuador, como anfitrión, sumó medallas en múltiples divisiones, superando ampliamente a sus rivales en la tabla general.

Argentina ocupó el segundo lugar con 504 puntos, seguida de Perú con 486, Venezuela con 340, Brasil con 336, Chile con 151, Paraguay con 116, Colombia con 111 y Uruguay con 96. Esta puntuación colectiva refleja el rendimiento en competencias individuales y por equipos, evaluadas por jueces de la IFBB (Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness).

Entre los medallistas ecuatorianos destacan Roberto Palacios y Wagner Zambrano en Men’s Bodybuilding Máster; Daniel Pinanjota en Men’s Bodybuilding Sénior; Francisco Mosquera en Bodybuilding Sénior Challenger; Josué de Jesús en Men’s Physique Sénior; y Osmar Taboada en Classic Bodybuilding Sénior. Estos logros contribuyeron al total de 42 medallas obtenidas por la delegación tricolor, según reportes oficiales de la FEFICULP.

Reconocimiento a autoridades ecuatorianas

Durante la inauguración, el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Jorge Delgado Panchana, recibió un homenaje de Rafael Santonja, presidente de la IFBB, por su contribución al desarrollo del fisicoculturismo en Ecuador, su proyección internacional y la promoción de valores olímpicos y estilos de vida saludables. El acto contó con la presencia de Juan Paredes, presidente de la CSFF, y Ángel Coba, de la FEFICULP.

El torneo recibió respaldo del Ministerio del Deporte de Ecuador y apoyo de 30 empresas privadas, que financiaron logística y promoción. La organización fue elogiada por delegados de los países participantes, destacando la infraestructura del Hilton Colón y la eficiencia en el desarrollo de las pesajes y rutinas.

Figuras continentales como Adolfo Martínez, director de jueces sudamericanos, supervisaron las evaluaciones, asegurando estándares IFBB en simetría, definición muscular y presentación. Ecuador, con este bicampeonato, fortalece su posición como potencia regional en la disciplina.

Contexto del campeonato y su impacto

El 50° Sudamericano marca la edición aniversario del torneo continental, iniciado en 1976, que clasifica a ganadores para eventos mundiales como la Copa Mundial IFBB. En 2024, Ecuador debutó como campeón en Paraguay con un margen similar, impulsado por el Plan de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte.

Perú, por ejemplo, sumó 28 medallas (7 oros, 10 platas, 11 bronces), según el Instituto Peruano del Deporte, evidenciando la competitividad del certamen. Atletas como el argentino Adrián Cesario representaron a sus provincias en busca de podios individuales.

Este éxito posiciona al fisicoculturismo ecuatoriano para la agenda 2026, con posibles sedes futuras en la región. La FEFICULP anunció capacitaciones adicionales para entrenadores, alineadas con criterios IFBB, para sostener el crecimiento de la disciplina en el país.