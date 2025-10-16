Ecuador negocia con EE. UU. eliminación de aranceles para banano y otros productos agrícolas

El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Luis Alberto Jaramillo, anunció que Estados Unidos propuso eliminar los aranceles para el banano y otros productos agrícolas ecuatorianos, como parte de las negociaciones bilaterales para revertir los gravámenes impuestos por la administración de Donald Trump. La medida beneficiaría al banano, principal producto de exportación de Ecuador, que generó USD 377 millones entre enero y agosto de 2025. El acuerdo, aún en proceso, busca restablecer el ingreso libre de aranceles a este mercado clave.

Durante la inauguración de Banana Time 2025, evento organizado por la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) en Guayaquil del 14 al 17 de octubre, Jaramillo destacó que la propuesta estadounidense incluye reducir al 0 % los aranceles para el banano, previamente gravados con un 10 % desde abril y un 15 % desde agosto. Esta iniciativa abarcaría también otros productos agrícolas, fortaleciendo las exportaciones no petroleras del país, según Ecuavisa.

Avances en negociaciones internacionales

“El banano baja al 0 %, definitivamente. Hay que terminarlo, pero es parte de la propuesta formal de Estados Unidos”, afirmó Jaramillo en la convención, la mayor de América Latina sobre el sector bananero. El ministro subrayó que las exportaciones no petroleras crecieron un 20 % hasta agosto de 2025, con un incremento del 14 % en el caso del banano, consolidando su rol clave en la economía ecuatoriana.

Ecuador, primer exportador mundial de banano, registró en 2024 exportaciones por más de USD 3,600 millones, con un 30 % destinado a la Unión Europea, seguido por Rusia, Medio Oriente y Estados Unidos. La eliminación de aranceles en este último mercado, uno de los principales destinos, potenciaría los ingresos y la competitividad del sector.

Contexto del sector bananero y negociaciones

El banano, junto al camarón y el cacao, integra los principales productos de exportación de Ecuador, que históricamente ingresaban a Estados Unidos sin aranceles, pese a la ausencia de un tratado de libre comercio. Los gravámenes impuestos por Trump desde abril de 2025 afectaron la competitividad, lo que motivó las negociaciones actuales. Jaramillo resaltó que el Gobierno de Daniel Noboa trabaja para abrir mercados internacionales, incluyendo acuerdos con Emiratos Árabes Unidos, Japón, Panamá, República Dominicana y Marruecos.

Banana Time 2025, realizado en Guayaquil, reúne a productores, exportadores y autoridades para discutir estrategias que fortalezcan el sector. Jaramillo enfatizó que el clúster bananero es un pilar económico, generando empleo y divisas. “Lo que exportamos mueve la economía, y el banano juega un rol muy importante”, señaló.

Próximos pasos en el acuerdo

Aunque la propuesta de Estados Unidos está avanzada, el acuerdo final requiere cerrar detalles técnicos y administrativos. El Ministerio de Producción espera que la eliminación de aranceles se concrete pronto, beneficiando a los exportadores y fortaleciendo la economía nacional. Además, las negociaciones con otros países avanzan para diversificar mercados y reducir la dependencia de destinos tradicionales.