Ecuador mantiene un solo paso fronterizo con Perú y refuerza el control migratorio.

En la frontera entre Perú y Ecuador, las decisiones oficiales recientes cambiaron la dinámica habitual del tránsito binacional. El anuncio ecuatoriano activó controles reforzados y generó impacto directo en personas migrantes, autoridades locales y sectores comerciales de la zona limítrofe.

La Cancillería del Perú difundió un comunicado oficial en el que detalló su postura frente a la medida adoptada por el Gobierno ecuatoriano. El pronunciamiento destacó la coordinación diplomática y la disposición para trabajar de manera conjunta en seguridad y migración.

Ecuador ratifica un solo paso fronterizo con Perú

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que la autoridad ecuatoriana comunicó formalmente su decisión de mantener un único paso fronterizo habilitado entre ambos países. La medida confirma al Centro de Atención Binacional Fronterizo de Huaquillas como el único punto autorizado.

En el comunicado oficial se señala textualmente: “En la fecha, el Gobierno del Ecuador ha comunicado al Perú su decisión de mantener el Centro de Atención Binacional Fronterizo ubicado en Huaquillas como único paso fronterizo autorizado entre Perú y ese país. El tránsito en el puente internacional Aguas Verdes-Huaquillas se mantiene igualmente sin cambios”.

La decisión se enmarca en una política de control migratorio y fortalecimiento de la seguridad fronteriza. Las autoridades ecuatorianas apuntan a reducir la migración irregular y prevenir delitos de carácter transnacional en la zona limítrofe.

Cancillería del Perú activa coordinación bilateral

Tras conocer la medida, la Cancillería del Perú informó que estableció contacto inmediato con sus contrapartes ecuatorianas. El objetivo se centra en gestionar la situación fronteriza y reforzar acciones conjuntas en seguridad regional.

El documento oficial incluye el siguiente pasaje: “Ante este hecho, las autoridades peruanas han entablado contacto con sus contrapartes ecuatorianas con el objetivo de adoptar medidas que permitan gestionar la presente situación y reforzar de manera conjunta el combate contra la delincuencia organizada transnacional y el control de la migración irregular”.

Además, el pronunciamiento reiteró la voluntad política del Estado peruano. “El Gobierno del Perú reafirma su mejor disposición para cooperar con las autoridades ecuatorianas en materia de seguridad en el marco de los mecanismos y acuerdos binacionales y regionales vigentes”, indica el texto oficial.

Migrantes quedaron varados en la frontera de Tumbes

Días antes de la difusión del comunicado, unidades policiales trasladaron a un grupo de ciudadanos indocumentados hasta la frontera en Tumbes. Se trató de personas adultas, en su mayoría de nacionalidad venezolana, que partieron desde Lima con destino al Ecuador.

Al llegar al Puente Internacional Aguas Verdes-Huaquillas, los migrantes encontraron una estructura metálica que impedía el paso. Personal policial no autorizó el cruce hacia territorio ecuatoriano, lo que generó una situación de incertidumbre.

Un periodista que cubrió la escena relató lo ocurrido con una frase directa: “Los dejaron prácticamente a su suerte porque ya no podían regresar al Perú, pero tampoco ingresar al Ecuador”. El testimonio reflejó la tensión vivida en el punto fronterizo.

Policía de Ecuador explica la negativa de ingreso

Desde el lado ecuatoriano, la Policía Nacional del Ecuador explicó los motivos de la negativa al ingreso del grupo de extranjeros. La institución recalcó la obligatoriedad de contar con documentación válida para cruzar la frontera.

Su posición quedó registrada en el siguiente testimonio: “No podemos permitir el ingreso de ciudadanos que no porten un documento habilitado para ingresar a nuestro país, en este caso cualquier tipo de visa. Por este motivo no se les ha permitido el ingreso. Esto no ha sido generado por nosotros”.

Las autoridades ecuatorianas insistieron en que la medida responde a disposiciones estatales vigentes. El control migratorio se mantiene como una prioridad en el actual contexto regional.

Impacto en el comercio de Aguas Verdes

La decisión de mantener un solo paso fronterizo también generó efectos en el distrito de Aguas Verdes, donde el comercio depende del flujo constante entre Perú y Ecuador. Comerciantes locales reportaron una reducción de actividad en los últimos días.

Gerardo Risco, representante de la Cámara de Comercio y Producción de Aguas Verdes, describió la situación observada en la zona. Según su testimonio, varias personas permanecieron en el punto fronterizo sin acceso regular a alimentos.

Risco indicó que numerosos migrantes señalaron que no consumían alimentos desde hacía varios días. Ante esta situación, organizaciones no gubernamentales presentes en la frontera brindaron asistencia humanitaria básica.