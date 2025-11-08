Ecuador podría citar a Jeremy Arévalo tras quedar fuera de la Sub-21 de España

David Gordo, seleccionador de la Sub-21 de España, anunció la lista oficial de jugadores para los duelos de noviembre ante San Marino y Rumanía.

Entre los convocados no aparece el delantero español-ecuatoriano Jeremy Arévalo, lo que genera nuevas expectativas sobre su futuro con la selección de Ecuador. La Tricolor anunciará hoy a las 11:00 a sus convocados para sus amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda, en los que podría estar Arévalo.

La selección española Sub-21, actual líder del grupo A rumbo al Europeo 2027, busca mantener su invicto y cerrar el año con seis puntos más. Los partidos se disputarán el 14 de noviembre en Lugo ante San Marino y el 18 en Sibiu frente a Rumanía.

El equipo juvenil español se reunirá el lunes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, desde donde viajará hasta Santiago de Compostela.

Posteriormente, se desplazará por carretera hacia Lugo, donde entrenará durante toda la semana antes del primer compromiso clasificatorio.

En total, 23 futbolistas integran la convocatoria que encabeza David Gordo, quien confía en mantener la buena racha de resultados en esta etapa.

Jeremy Arévalo, posibilidad de que vista la camiseta de la Tri

Mientras tanto, la ausencia de Jeremy Arévalo en la selección española Sub-21 despierta comentarios tanto en España como en Ecuador. El hecho de que Arévalo no integre la lista de David Gordo abre la posibilidad de que pueda vestir la camiseta de la Tri.

Fuentes cercanas a su entorno aseguran que lo consultaron internamente y él respondió que quiere optar por Ecuador.

El joven atacante, de 20 años, tiene doble nacionalidad y ya representó a ambos países en categorías juveniles. Ahora enfrenta la decisión más importante de su carrera: elegir si juega por España o Ecuador.

Interés europeo

Con 7 goles en 12 partidos, Arévalo se consolida como el máximo goleador de la Segunda División de España. Su rendimiento despierta interés de clubes de Primera División de España, además de equipos de Alemania e Italia, según reportes desde Europa.