Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Negocios
Producción

Ecuador fija en USD 7,75 el precio oficial de la caja de plátano para 2026

El nuevo precio de la caja de plátano 2026 se definió tras un acuerdo histórico entre productores y exportadores liderado por el MAGP.
Ecuador fija en USD 7,75 el precio de la caja de plátano para 2026.
Ecuador establece el precio de la caja de plátano 2026 tras un consenso histórico liderado por el MAGP. Foto: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Ecuador fija en USD 7,75 el precio de la caja de plátano para 2026.
Ecuador establece el precio de la caja de plátano 2026 tras un consenso histórico liderado por el MAGP. Foto: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El precio de la caja de plátano 2026 quedó establecido en USD 7,75, luego de un acuerdo considerado histórico por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El consenso surgió durante una mesa técnica en la que productores y exportadores analizaron el comportamiento del mercado para lograr una decisión que fortalezca la competitividad nacional.

El MAGP explicó que la negociación permitió revisar criterios técnicos y escuchar todas las propuestas del sector platanero. “Este acuerdo garantiza un valor justo para los productores y contribuye a mantener la competitividad del sector”, señaló la cartera de Estado.

Precio de la caja de plátano 2026: acuerdo histórico para productores y exportadores

La mesa de negociación, dirigida por el ministro Juan Carlos Vega, reunió a representantes de toda la cadena productiva. Los delegados analizaron proyecciones comerciales, costos operativos y tendencias internacionales para asegurar un valor sostenible que permita planificar la producción del próximo año.

El diálogo se desarrolló con enfoque técnico y se convirtió en un precedente para futuras negociaciones. Las partes destacaron que este acuerdo fortalece la confianza entre los actores del sector platanero y genera estabilidad para miles de agricultores.

Ecuador mantiene liderazgo mundial en exportación

Ecuador continúa como el segundo mayor exportador mundial de plátano, detrás de Guatemala y por encima de Colombia y Perú. Este posicionamiento refleja la importancia estratégica del sector agrícola dentro de la economía nacional.

Estados Unidos se mantiene como el principal mercado del plátano ecuatoriano, ya que absorbe más del 80 % de las exportaciones del país. Esta demanda refuerza la necesidad de asegurar un precio competitivo que garantice ingresos adecuados y permita sostener el liderazgo internacional.

Ecuador se posiciona como uno de los principales exportadores mundiales de plátano, con un crecimiento notable en 2025. Hasta octubre de 2025, las exportaciones alcanzaron 314 millones de cajas de 18,14 kg cada una, lo que representa un incremento del 3,86% respecto al mismo período de 2024, según datos de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (ACORBANEC). En los primeros diez meses del año, mercados como China registraron un aumento del 13,87% en las compras, impulsado por reducciones de producción en Asia debido a factores climáticos y fitosanitarios, mientras que otros destinos como Argentina (+17,16%), Rusia (+11,33%) y la Unión Europea mostraron dinámicas positivas.​

Entre enero y julio de 2025, Ecuador exportó 227,72 millones de cajas, un 4,77% más que en 2024, beneficiado por mayores rendimientos por racimo y nuevas áreas productivas, pese a desafíos climáticos en competidores centroamericanos. El puerto de Guayaquil manejó el 50,12% del volumen, seguido de Posorja (28,15%) y Puerto Bolívar (21,73%), con el 86,08% transportado en contenedores refrigerados. Para los primeros cuatro meses, se exportaron 139,73 millones de cajas, consolidando un valor proyectado superior a los 3.656 millones de dólares de 2024.

