Ecuador prohíbe exportación de cangrejo por seis años para proteger ecosistema

El Comité de Comercio Exterior de Ecuador resolvió el 22 de octubre prohibir la exportación de todas las especies de cangrejo en cualquier presentación durante seis años, con el objetivo de preservar este recurso natural que muestra señales de agotamiento. La medida, que entrará en vigor el 28 de octubre de 2025, incluye cangrejos vivos, frescos, refrigerados, congelados, preparados o conservados, y prohíbe incluso su transporte como artículo personal por parte de viajeros en aeropuertos.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) ajustará su sistema para implementar controles estrictos a partir de la fecha indicada. Además, la empresa Tagsa, operadora de servicios aeroportuarios, fue notificada para garantizar el cumplimiento de la restricción. La decisión responde a informes técnicos que advierten sobre la disminución de la población de cangrejos, un recurso clave para las comunidades que dependen de su recolección en los manglares.

Medida para proteger la sostenibilidad

La prohibición se fundamenta en el Artículo 88 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), que faculta al Estado a adoptar medidas comerciales para garantizar la sostenibilidad y el abastecimiento local. Según el Comité de Comercio Exterior, la restricción busca prevenir una escasez aguda que podría comprometer la seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico en los ecosistemas de manglar.

Esta no es la primera vez que Ecuador adopta medidas para proteger sus recursos naturales. En 2018, se implementaron restricciones temporales a la pesca de ciertas especies marinas en Galápagos, lo que permitió la recuperación de poblaciones afectadas. La actual prohibición de exportación de cangrejo sigue un enfoque similar.

Impacto en comunidades y comercio

La captura de cangrejo, especialmente en regiones como Esmeraldas y Manabí, es una fuente de ingresos para miles de familias que dependen de la actividad en los manglares. La medida apunta a garantizar la disponibilidad de este recurso para el consumo interno, evitando su sobreexplotación por la demanda externa. En 2024, Ecuador exportó aproximadamente 5,000 toneladas de cangrejo, principalmente a mercados asiáticos y estadounidenses, según datos del Instituto Nacional de Pesca.

Por otro lado, la prohibición podría generar desafíos para los exportadores, quienes deberán adaptarse a la normativa. El Senae ha anunciado que reforzará los controles en puertos y aeropuertos para evitar el incumplimiento. Tagsa, encargada de inspecciones en aeropuertos, implementará procedimientos adicionales para detectar cangrejos en equipajes de viajeros.

Prohibición de exportación por 6 años

La población de cangrejos en Ecuador ha enfrentado presiones crecientes debido a la pesca intensiva y los cambios en los ecosistemas de manglar, afectados por actividades como la deforestación y la contaminación. Informes técnicos presentados al Comité de Comercio Exterior señalan que, sin medidas de conservación, la especie podría enfrentar un colapso en los próximos años. La prohibición de seis años busca revertir esta tendencia, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible del país.