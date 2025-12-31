Ecuador recibe ratificación internacional por la eliminación sostenida del sarampión y la rubéola

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), confirmó que Ecuador recibió la ratificación oficial de eliminación sostenida del sarampión y la rubéola, otorgada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), debido a la eficacia de sus programas de vacunación, sistemas de vigilancia epidemiológica y capacidad de respuesta ante riesgos sanitarios.

La certificación fue emitida por la Comisión Regional de Monitoreo y Re verificación de la OPS, organismo encargado de evaluar el comportamiento epidemiológico de los países de la región. Esta clasificación reconoce que Ecuador ha logrado interrumpir de forma sostenida la transmisión endémica del sarampión y la rubéola, manteniendo indicadores compatibles con la eliminación de ambas enfermedades.

Países libre de sarampión y rubéola

Con esta ratificación, Ecuador se integra al grupo de países con mejor desempeño epidemiológico en América, junto con Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y el Caribe Inglés. La inclusión en esta lista refleja el cumplimiento de estándares internacionales en cobertura de vacunación, notificación oportuna de casos y control de brotes.

Las autoridades sanitarias destacaron que el logro es resultado de una estrategia sostenida de inmunización universal, reforzada por la vigilancia activa de enfermedades prevenibles por vacuna y la coordinación interinstitucional a escala nacional.

Estrategia nacional de prevención y respuesta

El Gobierno Nacional informó que, bajo el liderazgo de la vicepresidenta de la República, María José Pinto, se garantiza una reserva estratégica de vacunas SRP (sarampión, rubéola y paperas), así como de jeringas e insumos médicos esenciales. Esta medida busca fortalecer la capacidad de respuesta ante la eventual detección de casos importados, considerando la circulación del virus en otras regiones del mundo.

El MSP subrayó que el mantenimiento de la eliminación sostenida requiere acciones permanentes, como campañas de vacunación, monitoreo de coberturas y evaluación constante del sistema de alerta temprana. Estas acciones permiten identificar rápidamente cualquier riesgo y aplicar medidas de control oportunas.

Además, el sistema de salud ecuatoriano prioriza la prevención de enfermedades como eje central de su política pública, con énfasis en la atención primaria y la protección de la población infantil.

Llamado a la corresponsabilidad ciudadana

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, capaz de generar complicaciones graves, entre ellas ceguera, neumonía o encefalitis, especialmente en niños no vacunados. Ante este riesgo, el Ministerio de Salud reiteró la importancia de la corresponsabilidad ciudadana para mantener los logros alcanzados.

La autoridad sanitaria recordó que el esquema nacional de vacunación infantil contempla:

Una primera dosis de la vacuna SRP a los 12 meses de edad

Una dosis de refuerzo a los 18 meses

El cumplimiento estricto de este esquema se considera un factor clave para evitar la reintroducción del virus y proteger a la población más vulnerable. El MSP instó a madres, padres a acudir oportunamente a los centros de salud y verificar el estado de vacunación de niñas y niños.

El Gobierno Nacional reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo un sistema de salud integral. Este está orientado a la prevención, la vigilancia epidemiológica y la protección colectiva frente a enfermedades inmunoprevenibles.