Ecuador registra aumento de contratos, pero la tasa de despidos también se eleva este 2025

El Ministerio del Trabajo informó que entre enero y octubre de 2025 se suscribieron cerca de 500 mil nuevos contratos laborales en Ecuador. Estos fueron liderados por los sectores camaronero, supermercados y construcción. Este incremento refleja una recuperación del mercado laboral, aunque marcada por una tendencia hacia contratos flexibles. El 37.3% de tipo por obra o servicio frente al 38.8% de contratos indefinidos, según datos oficiales.

El programa gubernamental Empleo Joven ha impulsado significativamente estas cifras. Uno de cada dos nuevos contratos corresponde a menores de 30 años. Este enfoque ha promovido una renovación generacional en la fuerza laboral, según la cartera de Trabajo. Sin embargo, el panorama laboral muestra contrastes. Mientras Guayas, Pichincha, Manabí y El Oro concentran la mayoría de las oportunidades, provincias como Loja, Chimborazo y Esmeraldas enfrentan un rezago persistente en la generación de empleo.

Tendencia hacia la flexibilidad laboral

Los datos del Ministerio del Trabajo revelan un mercado laboral dinámico, pero con una clara inclinación hacia la flexibilidad. Los contratos por obra o servicio, que representan el 37.3% del total, reflejan la preferencia de las empresas por modelos de contratación que reduzcan costos laborales e indemnizaciones. Esta tendencia contrasta con las cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), que hasta agosto de 2025 reportó que solo el 35.1% de la población ecuatoriana. Equivalente a 3.1 millones de personas, cuenta con un empleo adecuado.

Comparado con agosto de 2024, cuando 2.9 millones de personas tenían empleo adecuado, el incremento de 200 mil plazas representa un avance. El Gobierno Nacional destaca este avance como un logro. Sin embargo, la prevalencia de contratos temporales sugiere una recuperación laboral aún frágil, con énfasis en la flexibilidad más que en la consolidación del empleo formal.

Aumento en las desvinculaciones

De acuerdo con el portal Ecuavisa, entre enero y octubre de 2025, el Ministerio del Trabajo registró 932,838 actas de finiquito. Esto representa un 40% más que las 590,901 desvinculaciones reportadas en el mismo período de 2024. Este incremento evidencia una mayor rotación laboral, influenciada por el auge de contratos temporales. Sectores como el camaronero, los supermercados y la construcción, aunque generan empleo, también reflejan alta movilidad en sus plantillas.

La geografía del empleo mantiene patrones históricos, con las provincias de Guayas y Pichincha como principales polos de contratación. Otras regiones luchan por integrarse al dinamismo laboral. El programa Empleo Joven ha sido clave para incorporar a jóvenes al mercado. Sin embargo, no logra revertir del todo las desigualdades regionales ni la temporalidad de los contratos.

Desafíos de un mercado laboral en transición

El crecimiento en la contratación y el aumento en las desvinculaciones sugieren un mercado laboral en constante movimiento, pero con desafíos pendientes. La dependencia de contratos flexibles plantea interrogantes sobre la estabilidad del empleo en el largo plazo.

Aunque el Gobierno destaca el impacto positivo de iniciativas como Empleo Joven, la brecha entre el empleo adecuado y las condiciones laborales precarias persiste. El Ministerio del Trabajo continuará monitoreando estas tendencias para ajustar políticas que promuevan un empleo más estable y equitativo.