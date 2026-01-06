Ecuador registró un movimiento millonario de dinero durante el feriado de Año Nuevo, según cifras oficiales

El inicio del ciclo económico de este año ha mostrado señales de robustez en el sector de servicios. El feriado de Año Nuevo 2026 registró un alto dinamismo del turismo interno en Ecuador, tanto en desplazamientos como en generación de recursos económicos. Estos resultados ratifican el impulso de las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa para fortalecer la industria nacional. En total, este festivo generó un gasto turístico de 106,5 millones de dólares a nivel nacional, marcando una pauta positiva para el resto del calendario anual.

Este desempeño financiero se traduce en un gasto promedio diario de 26,63 millones de dólares. Al analizar la eficiencia del consumo, se observa un crecimiento diario del 21,7% con respecto al feriado de 2025, lo que evidencia una mayor intensidad del consumo por parte de los viajeros en Ecuador. Esta tendencia sugiere que, a pesar de las variaciones en el calendario, los ciudadanos están dispuestos a invertir más recursos en experiencias recreativas locales, beneficiando directamente a la cadena de valor turística.

Eficiencia económica en menos días de asueto en Ecuador

La comparativa técnica entre los dos últimos años revela un fenómeno de optimización del gasto. En 2025, el gasto turístico diario fue de USD 21,88 millones durante cinco días de asueto. Sin embargo, en 2026, en solo cuatro días, el gasto diario subió a USD 26,63 millones, evidenciando un uso más eficiente y dinámico de la oferta turística nacional en Ecuador. Este “mayor impacto” mencionado por las autoridades refleja que la reducción de la jornada festiva no mermó la capacidad de recaudación del sector.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ha destacado este comportamiento como un indicador de dinamismo económico superior. Al tener Ecuador un patrón de viajes más cortos pero más intensivos, se logra una concentración de capital que dinamiza rápidamente las economías locales. Este fenómeno de “menos días, mayor impacto” permite que los establecimientos turísticos operen con niveles de ocupación y consumo más elevados en periodos de tiempo compactos.

Desempeño provincial y liderazgo de la Sierra y Costa

El análisis territorial permite identificar los polos de mayor atracción durante el inicio del 2026. Las provincias con mayor participación en el gasto turístico total en Ecuador fueron Pichincha, con 27,85 millones de dólares, y Santa Elena, con 16,91 millones de dólares. A estas áreas de influencia se sumaron Azuay con 10,73 millones, Tungurahua con 7,59 millones, Manabí con 6,32 millones y Galápagos con 6,18 millones de dólares. Estos niveles de inversión están directamente asociados a una amplia oferta de servicios de alta calidad.

Más allá de los destinos tradicionales, el consumo se expandió hacia otras regiones con resultados alentadores. Se evidenciaron incrementos significativos en el gasto promedio diario en provincias de la Amazonía y la Sierra Centro de Ecuador, tales como Napo, Pastaza, Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura. Este comportamiento refleja una creciente preferencia por destinos de naturaleza, lo que diversifica la captación de divisas turísticas y reduce la presión sobre los destinos de sol y playa.

Movilización masiva y flujo de viajeros en Ecuador

En términos de movilidad, las cifras también superaron las expectativas institucionales. En este feriado se contabilizaron 1’469,910 de viajes turísticos en todo Ecuador, lo que demuestra un nivel de desplazamiento interno masivo. Este flujo se mantuvo alto pese a que el festivo tuvo una duración menor en comparación con el año anterior. La capacidad de resiliencia del sector se manifiesta en la voluntad de movilización de los ecuatorianos al inicio del periodo fiscal.

De acuerdo con el comportamiento diario registrado, hubo un promedio de 367 mil viajes por día en Ecuador. Esta cifra representa un incremento del 22,8% frente al promedio observado en el feriado de Año Nuevo 2025. Las provincias que concentraron la mayor parte de este flujo fueron Pichincha (308,53 mil viajes), Santa Elena (259,03 mil viajes) y Manabí (181,70 mil viajes), consolidándose como los destinos predilectos de la población.

Consolidación de un nuevo patrón de consumo

Los resultados finales del feriado de Año Nuevo 2026 confirman un patrón de consumo más sofisticado. Los viajeros en Ecuador optaron por itinerarios más cortos pero con un gasto más elevado, contribuyendo a la fortaleza del sector en el arranque del año. Este modelo de consumo intensivo favorece la rentabilidad de los pequeños y medianos negocios que dependen directamente de la afluencia de visitantes durante los fines de semana largos.

La gestión gubernamental actual ha interpretado estos datos como una validación de su política de fomento al turismo interno en Ecuador. El fortalecimiento de la seguridad y la promoción de destinos emergentes han permitido que la generación de recursos se distribuya de manera más equitativa en el mapa nacional. Con un gasto diario que ahora supera los 26 millones de dólares, el sector se posiciona como un motor de crecimiento indispensable para la estabilidad financiera del país durante el presente ejercicio económico.