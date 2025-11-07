COMUNIDAD POR USD 1
Ecuador regresa a sus raíces futbolísticas con una camiseta conmemorativa de color negro y se usaría en amistosos

La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó la nueva camiseta conmemorativa de La Tri, un modelo negro diseñado por Marathon Sports que evoca los inicios del fútbol nacional y sería estrenado en los amistosos de noviembre ante Canadá y Nueva Zelanda.
La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) reveló oficialmente una nueva camiseta conmemorativa de la Selección de Ecuador. Diseñada por la firma ecuatoriana Marathon Sports, esta edición especial busca rendir homenaje a los orígenes del fútbol nacional y a la primera indumentaria utilizada por el país en 1938.

El modelo, completamente negro, resalta por su diseño clásico con cuello y botones, acompañado de letras y números en tono plateado. Según Marathon, el color simboliza “la tinta con la que se escribieron las primeras páginas de nuestra historia en el fútbol”.

El lanzamiento se realizó este viernes 7 de noviembre de 2025, coincidiendo con el aniversario de la primera clasificación de Ecuador al Mundial de Corea y Japón 2002. La campaña lleva como lema “El origen de la pasión”. Tuvo como protagonistas a Leonardo Campana, John Yeboah, Pedro Vite y Nilson Angulo.

Ecuador regresa a sus orígenes

“Hoy regresamos al origen para conmemorarlo. No para mirar atrás con nostalgia, sino para recordar los objetivos alcanzados con coraje, esfuerzo y orgullo”, destacó Marathon en un comunicado. La FEF, por su parte, compartió imágenes del uniforme en redes sociales, donde recibió una positiva reacción de los aficionados.

El diseño incorpora una bandera tricolor en el pecho, el escudo de la FEF al lado izquierdo y el número en color plomo, aportando un contraste moderno al estilo retro de la prenda. Marathon definió esta edición como “La piel de tu país”, una representación simbólica de la unión de generaciones y la identidad futbolística del Ecuador.

La nueva camiseta será estrenada durante la Fecha FIFA de noviembre, cuando Ecuador enfrente a Canadá el 13 de noviembre en Toronto y a Nueva Zelanda el 18 de noviembre en Nueva York.

El seleccionador Sebastián Beccacece señaló que estos encuentros servirán para ajustar los últimos detalles antes del Mundial 2026. “Nos preparamos con el mismo entusiasmo de siempre. Tenemos la lista en un 80% definida”, afirmó el entrenador de Ecuador.

