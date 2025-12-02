Ecuador se proclama primer campeón bolivariano del relevo mixto 4×100 m en Ayacucho 2025

Ecuador se convirtió en el primer campeón bolivariano del relevo mixto 4×100 metros al imponerse en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025 con un tiempo de 41.520 segundos, marca que queda registrada como la primera oficial de esta disciplina en el certamen regional.

El cuarteto tricolor estuvo integrado por Katriel Angulo (primer poste), Nicole Caicedo (segundo), Anderson Marquinez (tercero) y Gabriela Suárez (ancla). La prueba, que debutó en esta edición de los Juegos Bolivarianos, no tenía antecedente histórico en el torneo, por lo que el registro ecuatoriano se convierte automáticamente en la plusmarca bolivariana inaugural.

El relevo mixto 4×100 m es una modalidad incorporada recientemente al calendario internacional. Tendrá su estreno global en los World Athletics Relays Guangzhou 2025 y, a partir de 2026, World Athletics reconocerá oficialmente los récords mundiales de la especialidad. Además, formará parte del programa atlético de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Declaraciones de los protagonistas

Tras la carrera, los cuatro medallistas ofrecieron sus impresiones. Katriel Angulo manifestó: “Es un sentimiento de reencuentro porque hace tiempo no teníamos oportunidad de disputar una medalla par a par con los países a nivel bolivariano y lo hicimos de la mejor manera, con pie derecho”.

Anderson Marquinez subrayó el valor histórico: “Muy contento por ser los primeros campeones de este relevo 4×100 en estos Juegos Bolivarianos; en esta prueba es un sentimiento muy grande que tenemos”.

Gabriela Suárez destacó la novedad de la competencia: “Es una prueba nueva y estuvimos practicando y mentalizándonos para lo que veníamos a hacer acá; he venido preparándome súper bien primero para el Mundial en Tokio y después para estos Juegos Bolivarianos”.

Nicole Caicedo completó: “Veníamos a ciegas porque es una prueba nueva y no se sabía qué podía pasar. Lo hicimos bien; masculino y femenino estamos súper bien actualmente, así que esperábamos un resultado positivo”.

Prueba mixta

La inclusión del relevo 4×100 mixto responde a la política de paridad de género impulsada por World Athletics desde 2019. La modalidad exige dos hombres y dos mujeres por equipo, sin orden obligatorio de postas, aunque la mayoría de países opta por el esquema hombre-mujer-hombre-mujer o mujer-hombre-mujer-hombre.

Ecuador, que venía trabajando la prueba en concentraciones previas, logró coordinar cambios rápidos y mantener la velocidad en cada tramo, lo que le permitió cruzar la meta en primer lugar y establecer el 41.520 como referencia inicial para futuras ediciones bolivarianas.