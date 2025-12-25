COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Gobierno

Ecuador y otros siete países felicitan a Nasry Asfura, declarado ganador de las presidenciales en Honduras

El Gobierno de Ecuador publicó un comunicado conjunto con otros siete países para reconocer la victoria presidencial de Nasry Asfura en Honduras.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La Cancillería de Ecuador publicó en comunicado conjunto en sus redes sociales.
La Cancillería de Ecuador publicó en comunicado conjunto en sus redes sociales.
La Cancillería de Ecuador publicó en comunicado conjunto en sus redes sociales.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Los gobiernos de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana felicitaron a Nasry Asfura, ganador de las elecciones presidenciales de Honduras.

Se unen para reconocer la victoria de Asfura

Lo hicieron en un único comunicado, en el que manifestaron su deseo de “trabajar conjuntamente en los temas que nos unen como países hermanos, en particular el comercio, la seguridad, la migración y el fortalecimiento de la democracia en la región”.

En la nota, las distintas carteras diplomáticas valoraron el “desempeño” del Consejo Nacional Electoral (CNE) en un contexto poselectoral marcado por lo que calificaron de “presiones”, después de que el candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, así como el actual Gobierno hondureño presidido por Xiomara Castro, denunciaron fraude y “golpe electoral” por las demoras e interrupciones sufridas durante el escrutinio.

Así, resaltaron “la responsabilidad de su personal (del CNE) en todo el territorio nacional y el liderazgo demostrado por las consejerías en el cumplimiento de su mandato”. “Del mismo modo, destacamos la responsabilidad cívica mostrada por la ciudadanía al ejercer el sufragio y la paciencia con que esperó el escrutinio final, exhibiendo un encomiable compromiso con la paz y con la institucionalidad”, agregaron.

Esperan una transición pacífica

Los ocho gobiernos reiteraron su “solidaridad” con los hondureños. Además, manifestaron su “deseo de que la transición se desarrolle de manera pacífica y ordenada, contribuyendo al afianzamiento de la convivencia nacional”.

Por otra parte, han “saludado” el trabajo de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea. “Su acompañamiento, junto al de observadores nacionales, contribuyó a una revisión exhaustiva e imparcial del proceso”, detallaron.

El futuro ejecutivo de Honduras

Con la victoria de Asfura, el Partido Nacional regresa al poder ejecutivo tras cuatro años de mandato de Xiomara Castro.

Los pilares de su campaña se centraron en la descentralización de recursos, la generación de empleo masivo y el fortalecimiento de la infraestructura nacional.

Nasry Juan Asfura Zablah es un empresario de la construcción y político de 67 años. Miembro del conservador Partido Nacional, su trayectoria destaca por haber sido alcalde del Distrito Central (Tegucigalpa) durante dos periodos consecutivos (2014-2022). También se desempeñó como diputado del Congreso Nacional.

Se espera que en los próximos días se inicie el proceso de transición de mando.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detienen a 115 supuestos miembros de Estado Islámico que planeaban ataques en Navidad y Año Nuevo, en Turquía

Ecuador y otros siete países felicitan a Nasry Asfura, declarado ganador de las presidenciales en Honduras

El CNE de Honduras declara a Nasry Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2030

Operativo Apolo 34 decomisa falsos paquetes de droga: Sería una pugna entre bandas que detona matanzas

El defensor ecuatoriano Fricio Caicedo se incorporará al Royal Antwerp al cumplir la mayoría de edad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detienen a 115 supuestos miembros de Estado Islámico que planeaban ataques en Navidad y Año Nuevo, en Turquía

Ecuador y otros siete países felicitan a Nasry Asfura, declarado ganador de las presidenciales en Honduras

El CNE de Honduras declara a Nasry Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2030

Operativo Apolo 34 decomisa falsos paquetes de droga: Sería una pugna entre bandas que detona matanzas

El defensor ecuatoriano Fricio Caicedo se incorporará al Royal Antwerp al cumplir la mayoría de edad

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detienen a 115 supuestos miembros de Estado Islámico que planeaban ataques en Navidad y Año Nuevo, en Turquía

El CNE de Honduras declara a Nasry Asfura como presidente electo para el periodo 2026-2030

Operativo Apolo 34 decomisa falsos paquetes de droga: Sería una pugna entre bandas que detona matanzas

El defensor ecuatoriano Fricio Caicedo se incorporará al Royal Antwerp al cumplir la mayoría de edad

Se escucharon más de 30 detonaciones: Hombre muere tras presunto cruce de balas en Jaramijó

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO