Ecuador y Perú nuevamente en competencia culinaria; esta vez, junto a México, compiten por el mejor ceviche

El influencer mexicano Robe Grill recorrió Ecuador, Perú y México en una ruta culinaria difundida esta semana, donde evaluó tres categorías de ceviche con el objetivo de resolver qué país prepara la mejor versión de este plato tradicional latinoamericano.

Una nueva contienda culinaria con rivales ya conocidos

Ecuador volvió a participar en una competencia gastronómica internacional tras su anterior enfrentamiento con México en el llamado “mundial de los desayunos”, donde ambos países compitieron por el reconocimiento popular. En esta ocasión, la disputa se centró en el ceviche, uno de los platos más representativos de la región, y enfrentó a Ecuador, México y Perú, un país históricamente asociado a este tipo de preparación.

La ruta gastronómica, liderada por el creador de contenido Robe Grill, incluyó evaluaciones en tres niveles: ceviche callejero, ceviche de restaurante y ceviche de alta cocina. El objetivo era conocer las diferencias, fortalezas y estilos propios de cada país para emitir un resultado final bajo un sistema de puntuación.

Según el balance presentado por el influencer, Perú alcanzó el primer lugar con un total de 8 puntos. Mientras, Ecuador y México empataron en el segundo puesto con 5 puntos cada uno.

Ceviche callejero: Perú lidera la primera ronda

La primera parada de la ruta fue Guayaquil, donde Robe visitó el mercado Sauces 9. Allí probó el tradicional rompe colchón del local Gust Conchas, una preparación popular en la zona. El recorrido incluyó también una versión manabita con maní, a la que elogió por su “profundidad de sabor”, destacando la variedad regional dentro del propio Ecuador.

A pesar de los comentarios positivos, en la categoría callejera el primer puesto fue para Perú, seguido por México en segundo lugar. Ecuador ocupó el tercer puesto, lo que dejó al país rezagado en la etapa inicial de la competencia.

El influencer explicó que la decisión se basó en características como frescura, balance de acidez e identidad gastronómica de cada plato evaluado durante sus visitas.

Restaurantes locales: Ecuador toma la delantera

La segunda fase de la competencia culinaria mostró un cambio importante. Durante su estadía en Guayaquil, Robe Grill visitó el restaurante Marrecife, donde afirmó haber probado el mejor ceviche de esta categoría. El plato, según su evaluación, destacó por técnica, sabor y presentación. Esto que permitió ubicar a Ecuador en el primer lugar, por encima de Perú, que quedó en segunda posición. México, que ocupó el tercer puesto.

Esta victoria parcial permitió equilibrar el marcador frente al desempeño inicial y subrayó la relevancia del ceviche ecuatoriano dentro del ámbito gastronómico formal.

El creador resaltó que la preparación en Marrecife ofrecía un estilo propio que mantenía elementos tradicionales. A la vez, dijo, el platillo presentaba una ejecución cuidadosa en cada uno de sus componentes.

Alta cocina: Perú vuelve a imponerse

En la etapa final, dedicada a la alta cocina, Robe Grill regresó a Ecuador para visitar Casa Julián. Este es un establecimiento reconocido por su enfoque contemporáneo de la gastronomía local. Allí probó un ceviche estilo Jipijapa, el cual describió como un plato “capaz de competir a nivel global”.

Sin embargo, el sistema de puntuación otorgó la victoria nuevamente a Perú, seguido de México, quedando Ecuador en el tercer lugar de la categoría. Este resultado desequilibró el tablero a favor de la cocina peruana, que terminó acumulando la mayor cantidad de puntos entre las tres rondas evaluadas.

El recorrido por restaurantes de alta cocina permitió comparar propuestas basadas en reinterpretaciones del ceviche, aplicando técnicas modernas sin dejar de lado la esencia del plato.

Resultados finales y valoración de la experiencia

La suma de las tres etapas dejó a Perú como ganador de la competencia con 8 puntos, mientras que Ecuador y México empataron con 5 puntos. Robe Grill señaló que la experiencia le permitió observar cómo cada país desarrolla una interpretación única del ceviche, influenciada por su historia, disponibilidad de ingredientes y tradición culinaria.

El resultado reavivó el interés del público en redes sociales, especialmente entre seguidores de los tres países, quienes debatieron sobre estilos, técnicas y gustos personales vinculados a este plato emblemático de Latinoamérica.

Aunque la competencia tuvo un carácter recreativo y exploratorio, la ruta destacó la diversidad gastronómica de la región y reforzó la presencia digital de Ecuador en debates culinarios internacionales.