Ecuatoriano Cristhoper Zambrano marca en la victoria de Al-Taawon ante Al Kholood

Al-Taawon FC venció 0-2 a Al Kholood como visitante el 26 de diciembre de 2025 en el Al-Hazem Club Stadium de Ar Rass, Arabia Saudita, con un gol del ecuatoriano Cristhoper Zambrano al minuto 22 y otro de Waleed Al-Ahmed, para sumar 25 puntos en la tabla.

Cristhoper Zambrano, delantero ecuatoriano de 21 años, fue titular y jugó hasta el minuto 66, cuando fue reemplazado por Mohammed Al-Kwikbi. Su gol al 22′ abrió el marcador para los visitantes.

El segundo tanto llegó por obra de Waleed Al-Ahmed. Al Kholood terminó con diez jugadores tras la expulsión de Muteb Al-Mufarrij al minuto 90+4′ por doble amarilla.

Detalles del encuentro

El partido correspondió a la jornada 11 de la Saudi Pro League 2025-26. Al Taawoun dominó el encuentro y aseguró los tres puntos en condición de visitante. Con esta victoria, Al-Taawon FC alcanzó los 25 puntos tras diez fechas disputadas, posicionándose cerca de los líderes. El equipo se mantiene en racha positiva en el torneo local.

Al Kholood, por su parte, no pudo sumar y permanece en la parte baja de la clasificación.

Posición en la tabla y próximos compromisos

Tras el triunfo, Al-Taawon FC acumula 25 puntos, quedando a dos unidades de Al Nassr, que ha jugado nueve partidos y cuenta con Cristiano Ronaldo en sus filas. Al Nassr enfrentará a Al Okhdood el próximo sábado en la décima fecha de la liga. Al Hilal, con jugadores como el uruguayo Darwin Núñez y el portugués Rúben Neves, también se encuentra en la zona alta.

La Saudi Pro League continúa con alta competencia en su temporada 2025-26, donde Al-Taawon FC se perfila como uno de los equipos destacados en el inicio del campeonato.

Jugador ecuatoriano

Cristhoper Zambrano, formado en clubes ecuatorianos como Aucas, llegó a Al-Taawon FC en septiembre de 2025. Este fue su tercer gol en la liga saudí, contribuyendo al buen momento del equipo.

El delantero ha participado regularmente como titular, sumando minutos y goles en el torneo. Su actuación en este partido refuerza su adaptación al fútbol de Arabia Saudita.La victoria permite a Al-Taawon FC mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia, en una liga que atrae atención internacional por sus incorporaciones de alto nivel.