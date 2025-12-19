COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Fútbol

Ecuatoriano Jeremy Arévalo cerca de fichar por el Stuttgart de la Bundesliga de Alemania

Jeremy Arévalo, goleador del Racing de Santander, está muy cerca de fichar por el Stuttgart de la Bundesliga tras activar su cláusula de rescisión de 8,1 millones de dólares.
El Diario

Redacción ED.

El delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo, actualmente en el Racing de Santander de la Segunda División española, se encuentra en negociaciones avanzadas con el VfB Stuttgart de la Bundesliga para un traspaso que podría concretarse durante este fin de semana, según informó el periodista especializado Florian Plettenberg.

El club alemán debe pagar la cláusula de rescisión valorada en 7 millones de euros (equivalentes a aproximadamente 8,19 millones de dólares).

Negociaciones en fase final

Florian Plettenberg detalló que el acuerdo está en “detalles finales”. El contrato sería hasta 2030, y se espera que Arévalo active la cláusula durante el fin de semana. El jugador debe presentarse a reconocimiento médico a más tardar el lunes 22 de diciembre.

Si se confirma, Arévalo se convertirá en el segundo ecuatoriano en vestir la camiseta del Stuttgart, tras Carlos Gruezo, quien jugó allí entre 2013 y 2016.

Trayectoria de Carlos Gruezo en Stuttgart

Carlos Gruezo llegó al Stuttgart procedente de Barcelona SC en la temporada 2013/2014. Disputó 19 partidos y anotó un gol durante tres temporadas antes de continuar su carrera en la MLS y regresar al fútbol ecuatoriano.

Rendimiento de Arévalo en la 2025/2026

En la primera mitad de la temporada 2025/2026, Jeremy Arévalo disputó 17 partidos con el Racing de Santander, siendo titular en siete. Marcó siete goles con un promedio de un tanto cada 117 minutos.

Su efectividad goleadora y capacidad para impactar en pocos minutos lo convirtieron en uno de los jugadores más destacados de la categoría.

Interés de otros clubes

El Racing de Estrasburgo, donde juega el ecuatoriano Kendry Páez, también mostró interés en Arévalo. Sin embargo, según el periodista César Luis Merlo, el Stuttgart tiene clara ventaja en las negociaciones.

El club alemán busca reforzar su ataque de cara a la segunda mitad de la temporada y a la campaña 2026/2027.

Arévalo, considerado ya en la selección ecuatoriana absoluta, ha despertado atención en ligas top europeas gracias a su rendimiento en España. El pase definitivo dependerá de la activación de la cláusula y la finalización del reconocimiento médico.

