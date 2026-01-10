Ecuatoriano Jeremy Arévalo suma primeros minutos en la victoria de Stuttgart ante Bayer Leverkusen

El delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo, de 20 años, debutó este sábado 10 de enero de 2026 en la Bundesliga con el VfB Stuttgart durante la goleada 1-4 ante Bayer Leverkusen en el BayArena de Leverkusen, Alemania, por la jornada 16 del torneo, ingresando en el minuto 79 cuando el partido ya estaba definido, tras su fichaje procedente del Racing Santander a inicios de enero.

Desarrollo del encuentro

El VfB Stuttgart, dirigido por Sebastian Hoeneß, dominó el encuentro desde el primer tiempo. Jamie Leweling abrió el marcador a los 7 minutos y completó su doblete a los 45′. Maximilian Mittelstädt convirtió un penal a los 29′ y Deniz Undav estableció el 0-4 parcial a los 45+2′.

En el complemento, Bayer Leverkusen descontó a los 66 minutos mediante un penal ejecutado por Alex Grimaldo.

Ingreso de Arévalo

Con la ventaja amplia, Hoeneß dio entrada a Jeremy Arévalo en el minuto 79, reemplazando precisamente a Leweling, el autor de dos goles y figura del partido.

Durante sus 12 minutos en cancha (más tiempo añadido), Arévalo registró 100% de efectividad en pases (cinco toques de balón), recibió una falta y no tuvo oportunidades de remate, ya que el Stuttgart gestionó el resultado sin generar mayor volumen ofensivo.

Debut y fichaje

Jeremy Arévalo llegó al VfB Stuttgart el 2 de enero de 2026 tras el pago de su cláusula de rescisión por el Racing Santander. El atacante, nacido en España pero internacional con la selección absoluta de Ecuador desde noviembre de 2025, firmó contrato hasta 2031 y porta el dorsal 25. Previo al debut oficial, disputó minutos en un amistoso ante el FC Luzern el 5 de enero (victoria 3-2).

Con esta victoria, Stuttgart alcanzó 29 puntos y subió al quinto puesto de la tabla de la Bundesliga, empatado con Leverkusen (cuarto), consolidándose en la pelea por plazas europeas. El equipo suabo no vencía a Leverkusen desde abril de 2018.

El próximo compromiso del Stuttgart será el martes 13 de enero ante Eintracht Frankfurt en casa, donde Arévalo podría sumar más minutos en su proceso de adaptación a la liga alemana.