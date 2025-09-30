Ecuatorianos en New Jersey realizaron pasaportes y poderes en el Consulado Móvil de Trenton. ¿Qué otros trámites puedes hacer?

El Consulado General del Ecuador en New Jersey y Pennsylvania llevó a cabo su sexto Consulado Móvil en Trenton, capital del estado de New Jersey. La actividad, realizada el domingo 28 de septiembre en horario de 8h30 a 14h00, permitió que más de 400 ecuatorianos pudieran realizar trámites esenciales sin necesidad de viajar hasta la sede consular en Newark, New Jersey.

Trenton, ubicada estratégicamente a unos 95 kilómetros al suroeste de Nueva York. Está a 50 kilómetros al noreste de Filadelfia, Pennsylvania y fue un punto clave para esta jornada, facilitando el acceso a connacionales de diversas localidades y comunidades.

Trámites disponibles para la comunidad migrante

El consulado móvil acerca servicios vitales para la comunidad migrante. Entre los trámites realizados en Trenton se incluyeron:

Renovación y emisión de pasaportes.

Poderes notariales.

Registros de nacimiento de hijos de ecuatorianos.

Certificados de Registro Civil.

Fotografías tamaño 4×4 para documentos.

Cambio de domicilio electoral, pensando en futuras elecciones.

Atención en el programa Balcón del Migrante, que conecta a los ecuatorianos en el exterior con iniciativas en su país.

La amplia oferta de servicios busca cubrir las necesidades más urgentes de la comunidad.

Una oportunidad esperada y el apoyo comunitario

El evento contó con el valioso apoyo de la Asociación Cívica Ecuatoriana de Mercer County y del padre Carlos Aguirre, párroco de Our Lady Angels, quienes facilitaron el espacio y la organización. Desde temprano, se formaron largas filas de familias que necesitaban regularizar documentos personales y evitar viajes prolongados a Newark, lo que evidencia la gran demanda de estos servicios.

#Migrantes | Seguros de salud en Estados Unidos: guía básica para que migrantes ecuatorianos accedan a estas prestaciones médicas ► https://t.co/rxDZbOHDyn pic.twitter.com/QAwvzPy9Ks — El Diario (@eldiarioec) September 30, 2025

Para muchos, la posibilidad de resolver varios trámites en un solo día significó un ahorro considerable de tiempo. Tambi&eacute;n ahorraron dinero y tuvieron menos complicaciones laborales. Este fue un alivio palpable para la comunidad migrante.

Parte de una estrategia regional inclusiva

Este consulado móvil en Trenton fue el sexto realizado en la jurisdicción de New Jersey y Pennsylvania. El anterior se desarrolló el 7 de septiembre en North Plainfield, New Jersey, una ciudad cercana a Newark, donde también se atendieron cientos de solicitudes.

La estrategia busca reducir las barreras geográficas y acercar el Estado ecuatoriano a quienes viven en distintas localidades, especialmente en zonas alejadas de las grandes ciudades, garantizando que más ecuatorianos accedan a los servicios que necesitan.

Próximas convocatorias y recomendaciones para usuarios del Consulado Móvil

El Consulado General anunció que continuará con esta modalidad en los próximos meses. A través de sus canales oficiales se informará sobre nuevas fechas y lugares donde se instalarán consulados móviles.

La recomendación principal es que los ecuatorianos se mantengan atentos a las convocatorias y se registren en línea para asegurar un turno en estas jornadas, facilitando así una atención más fluida y ordenada.

Para los consulados móviles, la organización previa es clave. Por ello, el Consulado General recordó; a los usuarios revisar cuidadosamente el correo electrónico de confirmación. Allí se indican los documentos obligatorios según cada trámite. Por ejemplo, quienes gestionen poderes especiales deben presentar la minuta enviada. Mientras que para pasaportes es indispensable llevar la cédula o el documento vencido junto con una fotografía reciente. Además, se informó que los pagos solo se aceptan con tarjeta, quedando excluido el uso de efectivo. Otro detalle importante es que la emisión de cédulas no se realiza en los consulados móviles. Este trámite únicamente puede llevarse a cabo en la oficina consular de Newark con cita previa. Estas condiciones buscan agilizar el proceso y garantizar una atención eficiente a la comunidad. (04)