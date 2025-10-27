Ecuatorianos Jairo Vélez y José Carabalí celebran tricampeonato con Universitario en Clausura 2025

Universitario de Deportes se proclamó tricampeón de la Liga 1 Perú 2025 al vencer 1-2 a ADT en el Estadio Unión Tarma, por la fecha 16 del Torneo Clausura, remontando un autogol inicial para sellar su tercer título consecutivo y llegar a 29 estrellas en su historia.

El triunfo, con goles de Matías Di Benedetto (57′) y Álex Valera (78′), dejó a la ‘U’ con 39 puntos, 10 por encima de Cusco FC (29), a falta de tres fechas, asegurando el Clausura sin playoffs tras ganar el Apertura.

El partido inició con ventaja local al minuto 43, cuando Anderson Santamaría marcó en propia puerta para ADT. En la segunda mitad, Universitario igualó con un cabezazo de Di Benedetto tras tiro de esquina y Valera definió de cabeza para el 1-2, desatando la celebración de más de 4.000 hinchas visitantes. El portero Sebastián Britos fue expulsado al 90′, pero la defensa resistió un remate en el travesaño de Hernán Rengifo.

Aporte tricolor en Universitario

Los ecuatorianos Jairo Vélez, de 30 años y oriundo de El Carmen, ingresó al minuto 60 para reforzar la creación de juego. En el Clausura, Vélez disputó 13 partidos, anotó un gol y dio una asistencia; en el Apertura, jugó 14 encuentros con dos tantos. Su contrato con Universitario expira en diciembre de 2025.

José Carabalí, de 28 años, fue titular como carrilero izquierdo, clave en la presión alta. En el Clausura, participó en 15 compromisos con cuatro asistencias; en el Apertura, 15 partidos y tres asistencias. Carabalí, llegado en febrero de 2025, renovó hasta 2027 en julio.

Récords históricos y dominio de Universitario

Universitario se convirtió en el primer club peruano en lograr dos tricampeonatos (1998-2000 y 2023-2025), ganando cinco torneos cortos consecutivos: Clausura 2023, Apertura y Clausura 2024, Apertura y Clausura 2025. Es el único en obtener dos títulos nacionales seguidos sin playoffs. En el Clausura, suma 12 victorias, 3 empates y 0 derrotas, invicto desde el Apertura.

El equipo mantuvo superioridad en casa, aunque dejó puntos en el Estadio Monumental ante Alianza Atlético, Chankas CYC y Alianza Lima, rompiendo un invicto de más de dos años. En la altura, tradicional debilidad, logró cinco victorias a más de 3.000 metros, incluyendo esta en Tarma (3.053 msnm), donde ningún grande había ganado desde 2022.

Jorge Fossati, uruguayo que dirigió el título de 2023, regresó en abril de 2025 tras la salida de Fabián Bustos (campeón 2024). Fossati elogió el temperamento del plantel: “Hemos tenido un camino con un montón de piedras y por eso he resaltado siempre que este plantel es grandioso, desde el espíritu y la mentalidad”. Se arrodilló en el campo para agradecer, reconociendo un año difícil post su paso por la selección peruana.

Evolución táctica bajo Fossati

Fossati recuperó la presión alta y automatismos, potenciando la defensa con Santamaría, Vélez y Jesús Castillo (tras lesión y sanción de Rodrigo Ureña). El equipo ganó solidez atrás, mejor construcción y mayor inventiva ofensiva, dominante en Liga 1. Tras goleada 0-4 ante Palmeiras en octavos de Libertadores 2025, el DT asumió riesgos en replanteos, ganando agónicamente a UTC, Ayacucho FC y ADT.

En la ida de octavos de Libertadores, empataron 0-0 con Independiente del Valle, pero cayeron en la vuelta. Carabalí destacó ante IDV. La racha de ocho victorias consecutivas en Clausura selló el título.

Presencia ecuatoriana y proyección de Universitario

Por ADT, los ecuatorianos Jhon Narváez (lateral) y Joao Rojas (delantero) fueron titulares. Vélez y Carabalí, con 21 partidos acumulados en 2025 (uno gol y cuatro asistencias totales para Carabalí), contribuyeron al colectivo. Universitario clasifica como Perú 1 a Libertadores 2026; la tabla acumulada define otros cupos a Libertadores y Sudamericana.

La premiación oficial será el 7 de noviembre ante Deportivo Garcilaso en el Monumental, no en Tarma por decisión de Liga 1. El tricampeón aspira a un invicto en Clausura, inédito en torneos cortos, si no pierde ante Garcilaso y Chankas. Fossati sueña con tetracampeonato en 2026.