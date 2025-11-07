COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Política

Edgar Lama, presidente del IESS rechaza glosa de Contraloría como descontextualizada por Revolución Ciudadana

El funcionario explicó que los servicios médicos fueron prestados en 2013-2014 y pagados en 2018 por funcionarios del IESS sin objeciones, reconociendo su legitimidad.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS. FOTO: @Edgarjoselama.
Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IESS. FOTO: @Edgarjoselama.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Edgar Lama, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), respondió este jueves 6 de noviembre a través de una carta pública que la Revolución Ciudadana ha descontextualizado hechos de más de una década para manchar su reputación, en relación con una glosa ratificada por la Contraloría General del Estado por $3′757.712 en cobros indebidos de las empresas Teoton y Alboteoton S.A., prestadoras de servicios de salud vinculadas a su familia.

La polémica surgió el 5 de noviembre cuando el asambleísta Héctor Rodríguez, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), hizo público el informe de la Contraloría con fecha 21 de abril de 2025, que ratifica la glosa en tercera instancia contra el IESS por pagos sin soportes adecuados entre 2013 y 2014. Edgar Lama fue mencionado varias veces.

Lama detalla cronología de servicios prestados entre 2013 y 2014

Lama explicó que los servicios médicos fueron prestados en 2013-2014 y pagados en 2018 por funcionarios del IESS sin objeciones, reconociendo su legitimidad. En 2020, una auditoría médica detectó observaciones en soportes documentales debido a sistemas ineficientes de control de esa época.

Doce años después, en 2024, la Contraloría emitió la glosa por supuestos servicios no prestados. “Las prestaciones sí se realizaron, fueron reconocidas y pagadas, pero faltaban soportes originales por deficientes sistemas de archivo“, precisó Lama en su misiva, defendiendo el nombre de Edgar Lama.

Funcionario niega participación en hechos y acusa manipulación política

El presidente del IESS enfatizó que en el momento de los hechos no tenía participación política ni administrativa, y tenía 19 años. “Actores políticos tergiversan documentos para imponer narrativa falsa de corrupción y conflicto de intereses”, sostuvo Edgar Lama.

Rodríguez afirmó que seis expedientes involucraron 24 trámites afectando a 1.397 beneficiarios, con pagos sin justificación. Citó ejemplo de cirugía facturada por Teoton por $112.340,15 sin historia clínica completa, informe quirúrgico, registro anestésico, consentimiento informado ni acta de auditoría médica.

IESS anuncia modernización de sistemas para evitar glosas futuras

Lama finalizó comprometiéndose a modernizar y digitalizar integralmente sistemas de auditoría del IESS para garantizar trazabilidad, eficiencia y transparencia. “No tengo nada que ocultar; mi gestión se basa en transparencia y compromiso con afiliados”, concluyó Edgar Lama.

El caso revela tensiones entre el gobierno actual y la oposición correísta en temas de fiscalización al IESS, institución clave para seguridad social en Ecuador con millones de asegurados.

Contexto de glosa ratificada en tercera instancia por Contraloría

La resolución de Contraloría del 21 de abril de 2025 confirma responsabilidad administrativa culposa al IESS por cobros indebidos de Teoton y Alboteoton, empresas de servicios hospitalarios con socios familiares de Lama. Rodríguez denunció peculado y conflicto de intereses en contratos, mencionando a Edgar Lama.

Ecuador enfrenta escrutinio constante a entidades públicas por irregularidades históricas, impulsando reformas en control interno. La glosa se enmarca en auditorías a prestadores externos del IESS durante periodos anteriores.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Edgar Lama, presidente del IESS rechaza glosa de Contraloría como descontextualizada por Revolución Ciudadana

Nueva Zelanda anuncia convocatoria para amistosos contra Colombia y Ecuador sin Chris Wood

Canadá anuncia convocatoria para amistosos ante Ecuador y Venezuela sin Alphonso Davies

¿Nuevo rostro en Revolución Ciudadana? La organización prepara relevo para Luisa González

Argentina, Italia y Portugal aseguran su pase a los 16avos del Mundial Sub17 en Catar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Edgar Lama, presidente del IESS rechaza glosa de Contraloría como descontextualizada por Revolución Ciudadana

Nueva Zelanda anuncia convocatoria para amistosos contra Colombia y Ecuador sin Chris Wood

Canadá anuncia convocatoria para amistosos ante Ecuador y Venezuela sin Alphonso Davies

¿Nuevo rostro en Revolución Ciudadana? La organización prepara relevo para Luisa González

Argentina, Italia y Portugal aseguran su pase a los 16avos del Mundial Sub17 en Catar

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nueva Zelanda anuncia convocatoria para amistosos contra Colombia y Ecuador sin Chris Wood

Canadá anuncia convocatoria para amistosos ante Ecuador y Venezuela sin Alphonso Davies

¿Nuevo rostro en Revolución Ciudadana? La organización prepara relevo para Luisa González

Argentina, Italia y Portugal aseguran su pase a los 16avos del Mundial Sub17 en Catar

Ecuador se posiciona como uno de los bancos de diversidad agrícola más grandes de América Latina

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO