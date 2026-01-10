COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Mundo
Latinoamérica

Edmundo González advierte que no han liberado ni al 1% de los presos políticos de Venezuela

Edmundo González denunció que no se ha liberado ni el 1 % de los presos políticos de Venezuelan, pese al anuncio de hace 48 horas.
Foto de archivo de Edmundo González.
El Diario

Redacción ED.

Edmundo González, candidato presidencial de la oposición en las elecciones de 2024, denunció este sábado que no han sido liberados “ni el 1 por ciento” del total de presos políticos de Venezuela, a pesar de que ya pasaron 48 horas desde el anuncio de liberaciones por parte de las autoridades.

“Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas”, destacó González en la red social X.

Familias esperan la liberación de reos en Venezuela

González se lamentó porque “las familias siguen esperando”. “Sin información clara. Sin listas. Y sin certezas”, resaltó.

El dirigente opositor mencionó la situación de su hija, Mariana González, quien “ha estado presente todos los días” pendiente de la situación de su esposo, Rafael Tudares, uno de los encarcelados.

Venezuela anuncia liberación de un número importante de presos políticos nacionales y extranjeros

Mariana González está “acompañando y siendo acompañada por madres, padres, hijas e hijos que no piden privilegios”, sino que “exigen el cumplimiento y el respeto a derechos fundamentales”.

“La espera prolongada no es neutral. Genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías”, recalcó González, quien reside en España.

“La libertad no se anuncia. Se ejecuta. Los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad. Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre”, añadió.

Liberaron a doce personas, según ONG

La ONG venezolana Foro Penal, especializada en el seguimiento de la situación de los presos políticos en el país, confirmó la puesta en libertad de doce presos, entre ellos cinco españoles, entre el viernes y el sábado.

Los últimos tres liberados este sábado son Virgilio Laverde, Didelis Raquel Corredor Acosta y Antonio Gerardo (Nino) Buzzetta Pacheco, éste último ciudadano ítalo-venezolano, según publicó el vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en su cuenta en X.

Foro Penal estima que ahora mismo hay 808 presos por motivos políticos en las cárceles del país. Entre ellos, hay 86 extranjeros (17 con doble nacionalidad hispanovenezolana).

Presidente de la Asamblea anunció las liberaciones

La cifra de la ONG difiere con el anuncio que hizo el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, el pasado jueves.

