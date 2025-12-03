EEUU asegura que tiene un plan de contingencia en caso de que Maduro huya de Venezuela

El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó este martes que mantiene un plan de contingencia en caso de que el presidente venezolano Nicolás Maduro abandone Venezuela, una medida confirmada en una rueda de prensa en Washington por la portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, en el contexto del despliegue militar estadounidense contra organizaciones narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

El Pentágono confirma que está preparado ante cualquier escenario

La portavoz del Pentágono, Kingsley Wilson, aseguró que el Departamento de Defensa dispone de “una respuesta planificada y lista” si se produjera una eventual salida del mandatario venezolano del país latinoamericano. Su declaración fue emitida durante una conferencia de prensa en Washington, donde reiteró que las Fuerzas Armadas estadounidenses se mantienen en “entera disposición” del presidente Donald Trump para ejecutar cualquier acción que considere necesaria.

Wilson afirmó que la institución mantiene planes para toda clase de contingencias, una política habitual en la planificación estratégica del Pentágono. Esto incluye escenarios vinculados al aumento de tensiones diplomáticas y militares entre Estados Unidos y Venezuela, especialmente desde la orden ejecutiva que amplió el despliegue militar en aguas del Caribe y el Pacífico bajo el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico internacional.

La vocera enfatizó que el objetivo central sigue siendo el combate contra “narcoterroristas”, término empleado por las autoridades estadounidenses para referirse a organizaciones que consideran vinculadas al tráfico de drogas que llega a territorio estadounidense.

Washington defiende su campaña de ataques a embarcaciones

En su intervención, Wilson confirmó que desde septiembre se han realizado 21 ataques contra embarcaciones identificadas por inteligencia estadounidense como transportes de drogas. Según los datos entregados por el Pentágono, estas operaciones han dejado 82 personas muertas, presentadas como parte de grupos narcotraficantes.

La portavoz subrayó que cada uno de estos ataques se ejecutó bajo criterios de defensa de la seguridad nacional y siguiendo autorizaciones militares y civiles. Aseguró que los equipos de inteligencia pueden determinar con precisión la identidad de los tripulantes, sus rutas y la naturaleza de la carga.

“Cada persona que hemos atacado hasta ahora, que se encuentra en un barco con narcóticos, es un narcoterrorista”, sostuvo. Añadió que los análisis de inteligencia permiten confirmar “sin lugar a dudas” la actividad ilícita de las embarcaciones antes de ordenar el uso de la fuerza.

Un segundo ataque tras un bombardeo inicial

Wilson también confirmó un segundo ataque contra supervivientes de un bombardeo previo a una embarcación, operación en la que murieron once tripulantes. El Pentágono indicó que la decisión fue adoptada por el almirante Frank Bradley y contó con el respaldo pleno del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La justificación oficial señala que la orden buscó “garantizar la destrucción del barco y la eliminación de una amenaza” para Estados Unidos. Según la vocera, las embarcaciones atacadas estaban vinculadas a rutas de transporte de grandes cargamentos de narcóticos con destino a las costas estadounidenses.

La Casa Blanca ya había adelantado esta acción el día anterior, dentro de la estrategia intensificada para contener lo que Washington define como redes transnacionales que operan desde el Caribe y el Pacífico oriental.

Contexto de tensiones entre EE. UU. y Venezuela

Las declaraciones del Pentágono se producen en un momento de tensiones crecientes entre Washington y Caracas. El despliegue militar estadounidense ha sido interpretado por Venezuela como una acción hostil y contraria al derecho internacional, mientras Estados Unidos insiste en que su objetivo exclusivo es el combate al narcotráfico.

Caracas ha denunciado públicamente estos operativos y ha acusado a Washington de buscar desestabilizar la seguridad regional. La administración venezolana sostiene que las actividades militares son un pretexto para presionar políticamente al gobierno de Nicolás Maduro.

Estados Unidos, por su parte, ha reiterado que las operaciones se basan en cooperación con gobiernos de la región y en la necesidad de frenar el flujo de drogas hacia su territorio. También ha insistido en que el despliegue no implica acciones directas contra Venezuela, aunque sí contempla escenarios de contingencia vinculados a su estabilidad interna.

Planificación militar permanente

El Pentágono concluyó que sus planes de contingencia forman parte de una política regular de defensa y que se actualizan continuamente conforme avanza la situación regional. Sin ofrecer detalles específicos, Wilson reiteró que el Departamento de Defensa está preparado para “hacer lo que sea necesario” en el marco de su estrategia de seguridad.

La portavoz subrayó que toda la campaña militar se ejecuta bajo revisiones legales internas y supervisiones constantes para evaluar el impacto y alcance de las operaciones marítimas.