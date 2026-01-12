EEUU dice haber revocado más de 100.000 visados desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca

La Administración de Donald Trump aseguró este lunes 12 de enero de 2026 que ha revocado más de 100.000 visados en Estados Unidos, una medida adoptada en el marco de su política antimigratoria y orientada a reforzar criterios de seguridad según el Departamento de Estado.

Revocación masiva de visados

De acuerdo con información difundida en la red social X por el Departamento de Estado, la cifra incluye aproximadamente 8.000 visados de estudiante y 2.500 visados especializados, otorgados previamente a extranjeros que, según la cartera ministerial, habrían tenido encuentros con fuerzas de seguridad estadounidenses en relación con actividades delictivas.

La medida se enmarca en las acciones de control migratorio impulsadas por la Administración Trump desde su retorno a la Casa Blanca hace casi un año. La Casa Blanca sostiene que el objetivo es reforzar la seguridad interna, especialmente en el seguimiento de extranjeros con antecedentes judiciales o policiales.

Declaraciones del Departamento de Estado

El Departamento de Estado, dirigido por Marco Rubio, acompañó el anuncio señalando que la revocación busca avanzar en labores de “protección nacional”. En su comunicado, la agencia federal añadió: “Seguiremos deportando a estos delincuentes para mantener la seguridad de Estados Unidos”.

Por su parte, el portavoz Tommy Pigott afirmó que también se han cancelado miles de permisos vinculados a extranjeros “acusados o condenados” por delitos como agresión, robo o conducción bajo la influencia del alcohol (DUI).

Política migratoria y seguridad nacional

Desde su retorno al poder, Trump ha insistido en endurecer la política migratoria, priorizando la expulsión de extranjeros con antecedentes judiciales y la revocación de visados asociados a perfiles considerados de riesgo.

Las acciones se han centrado en dos frentes: por un lado, el control del flujo migratorio a través del sistema de visados; por otro, el incremento de deportaciones mediante procedimientos acelerados y cooperación interagencial con autoridades locales federales.

Organizaciones especializadas en migración y política exterior han señalado que este tipo de medidas pueden impactar en el sistema de movilidad internacional, particularmente en los visados de estudio y visados especializados, considerados estratégicos para la llegada de talento extranjero a Estados Unidos. No obstante, el Gobierno no ha modificado la normativa para el otorgamiento, sino las pautas de revocación y control posterior.

Contexto temporal y cifras

La confirmación de la cifra se produce a una semana de que Trump cumpla un año desde su retorno a la presidencia, periodo en el cual la Casa Blanca ha dado prioridad a asuntos como la seguridad fronteriza, la cooperación policial internacional, el endurecimiento de controles migratorios y la redefinición del papel de agencias federales en ese proceso.

De acuerdo con reportes oficiales, el número de visados anulados desde enero de 2025 se encuentra entre los más altos registrados en una sola administración en tan corto periodo. El Gobierno no precisó el listado completo de países afectados ni la distribución por categorías más allá de las divulgadas.

Implicaciones internacionales

La política migratoria estadounidense continúa siendo objeto de análisis en foros internacionales y en gobiernos extranjeros con ciudadanos residentes en Estados Unidos bajo programas de estudio, trabajo especializado o movilidad laboral temporal.

En próximos meses se prevé que el Departamento de Estado difunda cifras adicionales relacionadas con la aplicación de controles, revocaciones y criterios de selección, así como eventuales modificaciones del sistema migratorio en el marco del Congreso estadounidense.