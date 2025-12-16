COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Obra Pública

Ejecución de obra pública en Ecuador alcanza el 72% en 2025

El Gobierno acelera la inversión en infraestructura y reporta avances clave en carreteras, cárceles y proyectos estratégicos, según datos oficiales del Ministerio de Transporte.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Ejecución de obra pública en Ecuador llega al 72% en 2025.
Durante el programa 'De Lunes a Lunes', transmitido el 15 de diciembre por Teleamazonas, Luque detalló que en 2025 el Gobierno adjudicó 37 obras nuevas. Foto: Ministerio de Infraestructura y Transporte Ecuador.
Ejecución de obra pública en Ecuador llega al 72% en 2025.
Durante el programa 'De Lunes a Lunes', transmitido el 15 de diciembre por Teleamazonas, Luque detalló que en 2025 el Gobierno adjudicó 37 obras nuevas. Foto: Ministerio de Infraestructura y Transporte Ecuador.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La ejecución de obra pública en Ecuador registró un avance significativo en 2025, aunque sin alcanzar el total asignado inicialmente. El presupuesto aprobado fue de USD 449 millones, pero el ritmo de gasto se intensificó recién en los últimos meses del año.

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, informó que hasta los primeros días de diciembre se ejecutó el 72 % del presupuesto anual, reflejando una aceleración en contratos y pagos durante el último trimestre.

Avance de la ejecución de obra pública en Ecuador

Durante el programa ‘De Lunes a Lunes’, transmitido el 15 de diciembre por Teleamazonas, Luque detalló que en 2025 el Gobierno adjudicó 37 obras nuevas. El monto contratado supera los USD 400 millones, enfocados en proyectos viales, logísticos y de seguridad.

El funcionario explicó que hasta noviembre la ejecución acumulada alcanzó USD 172 millones, pero en los primeros días de diciembre se sumaron USD 60 millones adicionales, lo que elevó el total ejecutado a USD 232 millones, según precisó.

Obras estratégicas y contratos ejecutados

Entre los proyectos destacados figura la Cárcel del Encuentro, considerada prioritaria dentro de la política de seguridad. El ministro sostuvo que la infraestructura penitenciaria ya concluyó su fase constructiva y entró en operación.

“Acabo de estar con el ministro del Interior, John Reimberg, y me dice que es USD 50 millones y está prácticamente culminada la obra […] ya está culminada, ya está operativa”, afirmó Luque durante la entrevista televisiva.

Ejecución de obra pública en Ecuador: inversión vial y proyectos regionales

En materia vial, el Gobierno destina USD 50 millones para el tramo Jujan–Buena Fe, parte del corredor Guayaquil–Quito. El objetivo es ampliar la carretera a cuatro carriles, con énfasis en seguridad y fluidez del tránsito.

En la región Austro, el ministro anunció una inversión prevista de USD 100 millones para la provincia del Azuay. De ese total, USD 36 millones ya se ejecutaron en el paso elevado de Monay, que conecta Cuenca con Azogues.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO