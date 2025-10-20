COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Nacional

Ejército de Ecuador incautó armas y detuvo a presuntos integrantes de grupo guerrillero

Los materiales incautados serán analizados para determinar su procedencia y posibles vínculos con redes internacionales.
El Ejército de Ecuador, en coordinación con inteligencia militar, ejecutó una operación de alto impacto en la Zona Minera Norte (ZMN).
Los detenidos por los militares quedaron a órdenes de las autoridades ecuatorianas.
Los detenidos por los militares quedaron a órdenes de las autoridades ecuatorianas.
Los detenidos por los militares quedaron a órdenes de las autoridades ecuatorianas.

El Ejército de Ecuador, en coordinación con inteligencia militar, ejecutó una operación de alto impacto en la Zona Minera Norte (ZMN). Ocurrió en la parroquia Buenos Aires, cerca de las minas Vieja y El Olivo, en el norte del país. La acción resultó en la aprehensión de cinco presuntos integrantes del Frente Oliver Sinisterra (FOS). A este grupo guerrillero se le incautó armamento y miles de municiones.

Durante el operativo, las Fuerzas Armadas decomisaron dos fusiles R-15, tres fusiles FAL, 15 alimentadoras FAL, siete cargadores de fusil R-15, 910 municiones calibre 5.56 mm. También se hallaron 1.109 municiones calibre 7.62 mm y cuatro chalecos de combate pertenecientes a las Fuerzas Militares Colombianas. Los cinco aprehendidos son Jhoner Alexis M. M, Jhohan Steven Q. V, Welber Jair V. M, Jair R.A. y Rolando Alexander BV.

Ejército de Ecuador patrulla la frontera norte

A los sospechosos los trasladaron vía aérea y los entregaron a las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes. La operación responde al incremento de actividades ilícitas en la Zona Minera Norte. Es una región estratégica donde la minería ilegal genera preocupación por su impacto ambiental y su relación con grupos armados.

Según el Ejército de Ecuador, el Frente Oliver Sinisterra, vinculado a disidencias de las FARC, opera en áreas fronterizas entre Ecuador y Colombia. Sus integrantes se dedican a actividades relacionadas al narcotráfico y la explotación minera no autorizada. Este operativo se enmarca en una serie de acciones para reforzar la seguridad en la frontera norte. En esos puntos, la presencia de grupos armados ha generado tensiones en los últimos años.

Los grupos irregulares utilizan armamento pesado

El reconocimiento posterior a la operación permitió confirmar la neutralización de actividades ilícitas en las minas Vieja y El Olivo, zonas de alta actividad minera ilegal. Las Fuerzas Armadas destacaron la importancia de la coordinación con inteligencia militar para desmantelar estas redes. Dichos grupos utilizan armamento pesado y operan en áreas de difícil acceso, según inteligencia militar.

Los materiales incautados serán analizados para determinar su procedencia y posibles vínculos con redes internacionales. Las autoridades ecuatorianas han intensificado los controles en la ZMN, buscando proteger los recursos naturales y garantizar la seguridad ciudadana. Este operativo se suma a otros realizados en 2025, que han resultado en la captura de más de 20 personas vinculadas a actividades ilegales en la región.

Las investigaciones continuarán para identificar a otros posibles involucrados y desarticular las estructuras criminales que operan en la zona. La operación militar refuerza el compromiso del Estado ecuatoriano con la lucha contra el crimen organizado. También a la protección de la soberanía nacional en áreas críticas como la frontera norte.

