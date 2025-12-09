Ejército frustra robo de 8.100 galones de diésel en Esmeraldas

8.100 galones de diésel extraídos ilegalmente del poliducto Santo Domingo – Esmeraldas fueron recuperados por personal del Ejército Ecuatoriano tras una alerta de baja presión emitida por Petroecuador. El hecho ocurrió en los sectores La Concordia y Las Mercedes, provincia de Esmeraldas la noche del lunes 8 de diciembre.

Durante el operativo de seguridad hidrocarburífera, los militares ubicaron dos vehículos cisterna abandonados por sus conductores al percatarse de la presencia de las tropas. En el lugar se encontró material utilizado para la conexión clandestina al poliducto.

Los elementos incautados incluyen un tanquero con placas PAC-6361 que transportaba 6.500 galones de diésel, un camión con placas PZZ-0808 que contenía 1.600 galones del mismo combustible, 40 metros de manguera de alta presión de 1/4 de pulgada, un acople ilegal equipado con bomba de alta presión y dos válvulas de alta presión destinadas a la extracción ilícita.

Datos del robo de combustible en el país

El robo de combustible mediante conexiones ilegales a poliductos es una práctica recurrente en varias provincias del país. Según datos oficiales de Petroecuador, entre enero y noviembre de 2025 se han registrado más de 120 alertas por baja presión en ductos a nivel nacional. El delito representa pérdidas millonarias para el Estado.

En Esmeraldas, este tipo de delitos se concentra principalmente en rutas cercanas a los poliductos que transportan derivados del petróleo. Es decir, desde la refinería de Esmeraldas hacia el interior del país. Las autoridades han intensificado los patrullajes y la coordinación con la empresa estatal para detectar a tiempo estas sustracciones.

Procedimiento tras el operativo ejecutado el lunes

Una vez asegurado el combustible y los vehículos, el diésel recuperado fue entregado a personal de Petroecuador para su respectivo reintegro al sistema nacional. Los automotores y el material de extracción quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Este nuevo golpe al robo de hidrocarburos se suma a otras operaciones similares realizadas en los últimos meses en provincias como Los Ríos, Guayas y Esmeraldas. En estas provincias, el Ejército y la Policía Nacional han logrado recuperar galones de combustible sustraído ilegalmente.

La lucha contra el hurto de combustible continúa siendo una prioridad para las Fuerzas Armadas y Petroecuador, con el objetivo de proteger la infraestructura energética del país. (39)