El 25 % de estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) provienen de otras provincias del país

La Universidad Técnica de Manabí (UTM) implementa residencias universitarias como apoyo a su población estudiantil, particularmente para quienes provienen de otras provincias. Con una matrícula superior a los 42.000 estudiantes, la UTM reporta que aproximadamente el 25% de sus alumnos no residen en Manabí, lo que justifica la necesidad de estas instalaciones. Este proyecto se enmarca en el reciente Decreto Ejecutivo No. 182 del Presidente Daniel Noboa, que busca ampliar la cobertura de residencias en las universidades del país.

El rector de la UTM, Santiago Quiroz Fernández, evaluó positivamente el decreto presidencial. Indicó que la universidad ha desarrollado proyectos de este tipo en beneficio de su comunidad estudiantil. «Aspiramos a estar dentro de las universidades priorizadas, ya que nuestra universidad está conformada por estudiantes de distintas partes de casi todos los cantones del Ecuador», afirmó Quiroz. Subrayó que el 85% de los estudiantes provienen de escasos recursos económicos, lo que convierte el acceso gratuito a una residencia en un «gran beneficio».

Inversión y capacidad en Lodana

La UTM ha invertido 348.649,15 dólares en la construcción de edificios para su residencia universitaria en la extensión de Lodana, en el cantón Santa Ana. Este proyecto, ejecutado al 100% según el informe de rendición de cuentas de 2024, ofrece actualmente una capacidad para 40 estudiantes.

El rector Quiroz confirmó que la residencia está operativa. La primera convocatoria se realizó y los estudiantes ya ocupan las instalaciones de forma gratuita. La ubicación en Lodana busca atender a los estudiantes de esa zona, y la UTM proyecta expandir el modelo a otras extensiones y en Portoviejo.

Criterios de acceso y alineación normativa en las residencias de la UTM

La UTM ha establecido un reglamento para el uso de sus residencias, que no solo garantiza el acceso gratuito, sino que también promueve la responsabilidad de los jóvenes en el cuidado de las instalaciones y el cumplimiento de las normativas de convivencia.

Conforme al Reglamento de Residencias Universitarias de la UTM, los criterios principales para acceder a este beneficio incluyen:

Pertenencia a grupos de atención prioritaria: Se prioriza a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, pobreza extrema, víctimas de violencia de género, de trata de personas, o con discapacidad.

Se prioriza a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad, pobreza extrema, víctimas de violencia de género, de trata de personas, o con discapacidad. Rendimiento académico: Mantenimiento de un buen promedio.

Mantenimiento de un buen promedio. Residencia permanente: No contar con domicilio fijo en el cantón Portoviejo o en la provincia de Manabí.

No contar con domicilio fijo en el cantón o en la provincia de Manabí. Proceso de postulación: Presentación de documentos que acrediten necesidad económica y situación de vulnerabilidad.

El rector Quiroz aseguró que el proyecto de residencias de la UTM cumple con los parámetros exigidos por el gobierno. La única adaptación requerida sería en el servicio de alimentación, actualmente gestionado como beca. La UTM aspira a que el gobierno central priorice su proyecto, dada la diversidad de origen geográfico de su alumnado.

Estudiantes se beneficiarán con los proyectos de residencias de la UTM

La iniciativa ha sido bien recibida por la comunidad estudiantil. Yaira Espinosa, estudiante de la UTM oriunda de Guayaquil, resaltó la importancia de estas residencias. «Es algo positivo para estudiantes que son de otras provincias», comentó Espinosa. Como alumna que respondió a las convocatorias de agosto, valora la iniciativa del Gobierno de ampliar la cobertura en universidades del país, considerándola beneficiosa para el alumnado.

La UTM mantiene su compromiso con el bienestar estudiantil, especialmente para quienes se trasladan para acceder a la educación superior, y espera que el apoyo gubernamental facilite la expansión de estas infraestructuras.