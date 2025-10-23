El 33% de los pacientes con dolor crónico padece también artrosis, según estudio

El 33 por ciento de los pacientes con dolor crónico padece también artrosis, según se desprende del ‘Barómetro del dolor crónico asociado a la artrosis. Análisis de situación de su impacto en España’, publicado por la Fundación Grünenthal, el Observatorio del Dolor de la Universidad de Cádiz y la Fundación Internacional de Artrosis (OAFI),

Además, el documento señala que la prevalencia de la artrosis es mayor en las mujeres (35,6%) frente a los hombres (29,4%). En relación con la edad, la población más afectada se sitúa entre los 55 y 75 (53,5%), seguida del grupo entre 76 y 85 años (44,3%) y aquellos entre 35 y 54 años (22,7%).

La artrosis provoca dolor y rigidez

La artrosis es una enfermedad articular que cursa con inflamación crónica de baja intensidad lo que afecta a los componentes estructurales como el cartílago, hueso subcondral y la capsula sinovial. Esta patología provoca dolor, rigidez e hinchazón en las articulaciones y los tejidos periarticulares con un gran impacto en la capacidad de las personas para desplazarse o realizar actividades cotidianas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, en las etapas más avanzadas, el dolor puede cronificarse y manifestarse incluso en reposo o durante el sueño, lo que provoca un deterioro funcional y emocional severo.

En cuanto a la intensidad del dolor crónico asociado a artrosis, hasta un 60,7 por ciento de las personas presenta dolor «intenso». Un 29,2 por ciento lo califica como «moderado» y un 6 por ciento como «insoportable». El dolor crónico afecta también de forma notable a la calidad del descanso, ya que 67,7% de pacientes afirma padecer trastornos del sueño.

En relación con la localización, el dolor se experimenta mayoritariamente en las extremidades y/o articulaciones en un 43,4 por ciento. Le siguen el dolor de espalda (23,5%), las manifestaciones generalizadas (19,2%), cuello y cervicales (8,6%).

Se vincula a otras graves dolencias

La osteoporosis es la principal comorbilidad vinculada a la artrosis afectando al 99,3 por ciento de los pacientes con dolor crónico. Luego están la lumbalgia (68,2%), el dolor cervical (56,2%), las contracturas musculares (54,4%), dolor en los hombros (39,5%), la artritis reumatoide (34,8%), la ciática (34,2%) y la migraña y otros dolores de cabeza crónicos (28,2%), entre otras, aunque el 25 por ciento desconoce la causa de su enfermedad, lo que dificulta su tratamiento.

En cuanto a la actividad que más limitada ven los pacientes por su dolor está levantarse de la cama o de la silla (71,6%). Le siguen sentarse (56,2%), vestirse y desvestirse (54,6%), acostarse (53,7%), ducharse o bañarse (41,5%), ir al baño (32%) y alimentarse (25,4%).

En el último año, el 26,4% de pacientes ha estado en baja laboral por causa del dolor asociado a la artrosis. Esto, con una duración media de 5,4 meses. Hasta un 44,3 por ciento ha tenido que abandonar su ocupación y un 11,4 por ciento ha cambiado su puesto de trabajo.

Con información de Europa Press