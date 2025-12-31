COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Accidente

Accidente de tránsito registrado en Rocafuerte cobró una cuarta víctima. La niña de siete años, falleció

El conductor del bus huyó del lugar. Producto de este trágico accidente hay un sobreviviente.
El accidente registrado en el cantón Rocafuerte,  en la provincia de Manabí, este martes 30 de diciembre del 2025 cobró una cuarta víctima.
El accidente registrado en el cantón Rocafuerte,  en la provincia de Manabí, este martes 30 de diciembre del 2025 cobró una cuarta víctima.
El accidente registrado en el cantón Rocafuerte,  en la provincia de Manabí, este martes 30 de diciembre del 2025 cobró una cuarta víctima. Se trata de una niña de siete años de edad, quien era hija de los esposos Paúl Flores y Pamela Zambrano, quienes murieron de manera instantánea.

Producto de ese accidente, también falleció, en el momento del percance, Bárbara Delgado Molina. Ella era abuela de la menor y madre de Pamela Zambrano. El auto en el que la familia se desplazaba se impactó de manera frontal contra el micro número 10 de la cooperativa Turístico Manabí.

Accidente en Rocafuerte ha causado conmoción

El accidente se registró la tarde de este martes en el ingreso al sector conocido como El Ceibal. El conductor del bus huyó del lugar. Producto de este trágico accidente hay un sobreviviente. Se trata del hijo mayor de los esposos, quien tiene años de edad, y de quien se conoció su estado de salud es delicado.

Se conoció que la pareja de esposos eran trabajadores del Hospital Verdi Cevallos Balda. Dicha casa de salud emitió una nota de condolencia tras confirmarse el hecho. En el caso de Pamela Zambrano, se desempeñaba como enfermera.

Equipos hidráulicos para extraer los cuerpos

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Rocafuerte utilizaron equipos hidráulicos para rescatar los cuerpos de la pareja de esposos. Ellos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos del automóvil. Personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de indicios y la regulación del tráfico en la zona.

Las autoridades informaron que, al momento de su llegada, el conductor del bus había abandonado el lugar. La Policía Nacional investiga las circunstancias exactas del accidente de tránsito, incluyendo posibles causas como exceso de velocidad o invasión de carril. Los cuerpos de los tres fallecidos fueron trasladados al centro forense de Portoviejo para la realización de los trámites legales y la autopsia correspondiente. (17)

