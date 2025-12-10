El actor Eric Dane alista su libro de memorias tras revelar su diagnóstico de ELA

El actor estadounidense Eric Dane, de 53 años, publicará sus memorias bajo el título ‘Book of Days; A Memoir in Moments’ (‘Libro de los días; Una memoria en momentos’), un proyecto que marcará su debut como autor en un momento crucial de su vida.

El anuncio llega ocho meses después de revelar su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), por lo que el libro documentará su lucha y sus logros personales.

Las memorias de Eric Dane

El anuncio fue realizado el lunes 8 de diciembre por The Open Field, el sello editorial de Maria Shriver que publicará el libro.

Se conoció que ‘Book of Days; A Memoir in Moments’ se organizará en capítulos dedicados a días cruciales para Dane. Incluirá el nacimiento de sus hijas, su primer día en el set de ‘Grey’s Anatomy’ (‘Anatomía de Grey’), el momento en que decidió iniciar su sobriedad, y el día de su diagnóstico de ELA.

El libro también abordará un día futuro hipotético: la cura de la ELA, reflejando la esperanza del autor. Según el editorial, la obra invita a los lectores a valorar los instantes esenciales en medio de la cotidianidad acelerada.

Línea editorial de The Open Field

The Open Field ha publicado obras similares en años recientes, como ‘The Unexpected Journey’ (‘El Viaje Inesperado’) de Emma Heming Willis en 2024, que explora el cuidado de su esposo Bruce Willis ante demencia frontotemporal.

Este enfoque en testimonios sobre enfermedades neurológicas alinea con la propuesta de Dane, enfatizando procesos de adaptación y reflexión.

Además, el libro se presenta como un legado de Eric Dane para sus hijas y un recurso para quienes enfrentan desafíos similares, según declaraciones del actor en el anuncio.

El legado de Eric Dane en la televisión

Eric Dane saltó a la fama con Grey’s Anatomy, donde interpretó al cirujano plástico Mark Sloan entre 2006 y 2012. Esta serie consolidó su presencia en Hollywood.

Posteriormente, participó en producciones como ‘Euphoria’ (‘Euforia’) de HBO, ‘The Last Ship’ (‘El último barco’) y películas como ‘X-Men: The Last Stand’ (‘X-Men: La batalla final’).

En 2025, Dane confirmó su regreso a ‘Euphoria’ para la tercera temporada, pese al avance de la ELA, que típicamente reduce la expectativa de vida a tres o cinco años tras el diagnóstico.

Quiere dar más visibilidad a la ELA

La ELA afecta a aproximadamente 30.000 personas en Estados Unidos, sin cura conocida, aunque casos como el de Stephen Hawking muestran variaciones en la progresión.

Dane ha utilizado su plataforma para abogar por más fondos en investigación. En junio pasado testificó ante el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., sobre simplificación de autorizaciones para tratamientos. Mientras que este octubre se reunió con el representante Eric Swalwell para discutir barreras en ensayos clínicos.

Eric Dane ya perdió la movilidad de su brazo derecho, su habla se ha vuelto más dificultosa y ha sido visto en silla de ruedas.