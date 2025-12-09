El actor Leonardo DiCaprio asegura que la IA no puede crear arte: “Se disipa como basura de internet”

Leonardo DiCaprio, actor ganador del Óscar, declaró en una entrevista con la revista Time que la inteligencia artificial (IA) no puede crear arte auténtico porque carece de humanidad, lo que genera debate en la industria del cine sobre su impacto en la creatividad y el empleo.

Leonardo DiCaprio cuestiona la IA

La entrevista, que forma parte de la edición donde Time nombra a DiCaprio como Artista del Año, aborda el avance de la IA generativa en el entretenimiento.

El protagonista de Titanic (1997) y Revenant: el renacido (2015) expresó preocupación por su uso en Hollywood y la música, reconociendo su potencial pero limitándolo a una función auxiliar.

DiCaprio, de 50 años, enfatizó: “Creo que cualquier cosa que vaya a ser considerada auténticamente como arte tiene que provenir del ser humano”.

Además, destacó que la IA podría servir como “herramienta de mejora para que un cineasta joven haga algo que nunca hayamos visto antes”. Sin embargo, insistió en que el arte genuino nace de la experiencia personal.

Crítica a la efimeridad de la IA

La conversación se centró en ejemplos concretos de creaciones generadas por IA, como clips musicales que imitan voces icónicas. DiCaprio mencionó mashups (obra creativa que fusiona dos o más elementos preexistentes) virales, como uno que combina el estilo de Michael Jackson con un tema de The Weeknd, o el funk de ‘Bonita Applebum’ de A Tribe Called Quest reinterpretado con una voz similar a la de Al Green.

Estos ejemplos, según DiCaprio, logran un impacto inicial por su “virtuosismo técnico”, pero carecen de durabilidad. “Tienen sus 15 minutos de fama y simplemente se disipan en el éter de otra basura de internet. No hay un anclaje. No hay humanidad, por brillante que sea”, afirmó el actor.

La preocupación de Leonardo DiCaprio

Sus declaraciones se enmarcan en un contexto de creciente adopción de la IA en la industria cinematográfica. Herramientas como generadores de imágenes y guiones basados en algoritmos se utilizan en producciones para reducir costos, pero han suscitado temores de despidos masivos entre guionistas y artistas visuales.

En 2023, la huelga de escritores de Hollywood incluyó demandas para regular el uso de IA, exigiendo protecciones laborales.

Ante este panorama, DiCaprio lamentó que “talentosos y experimentados profesionales podrían perder sus empleos” por esta tecnología, alineándose con voces como la de Reese Witherspoon, quien en 2024 abogó por la inclusión de mujeres en el desarrollo de IA para el futuro del cine.

Otros cineastas han expresado posturas similares. Steven Spielberg, en 2024, advirtió sobre los riesgos éticos de la IA en narrativas. Asimismo, Guillermo del Toro criticó su uso en animación por diluir la esencia artesanal. En música, artistas como Taylor Swift han demandado contra herramientas de IA que clonan voces sin permiso.