Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Novedades

El actor Víctor Arauz se lesiona en los primeros 10 minutos de su show: “Tengo fracturado los meniscos”

El actor y comediante ecuatoriano Víctor Arauz será intervenido quirúrgicamente este martes 25 de noviembre, tras fracturarse los meniscos durante un show.
El actor y presentador Víctor Arauz, de 41 años.
El actor y comediante Víctor Arauz confirmó la noche del lunes, a través de un video, que sufrió una fractura de meniscos y daño ligamentario en la rodilla izquierda durante los primeros minutos del estreno de su show ‘Venga y quéjese’.

Su lesión sucedió el pasado jueves en el Teatro Las Cámaras de Guayaquil, lo que lo obliga a una cirugía programada para este martes y el aplazamiento de varios shows.

Así fue la lesión de Víctor Arauz

Según relató el propio Arauz en sus redes sociales, el incidente ocurrió por un movimiento brusco apenas iniciada la función. “Ese día tuvimos un show increíble. A los 10 minutos de empezar hice un movimiento que no tuve que haber hecho… y me quedé sin moverme mucho rato”, recordó el actor, quien pese al dolor optó por continuar el espectáculo.

En medio de la evidente lesión, el comediante decidió contarlo a su público. “Lo blanqueé, no lo negué, expliqué realmente lo que estaba pasando, pero aun así continuamos con el show”, contó, destacando que terminó la presentación sentado.

El diagnóstico fue más grave de lo que esperaba

Después del show fue trasladado a una clínica, donde los exámenes revelaron fractura de meniscos y ligamento comprometido. “Yo pensé que era cualquier cosa, un calambre o algo así. Resulta que tengo fracturado los meniscos y comprometido el ligamento, pero están muy separados los meniscos. Entonces tiene que ser una cirugía”, detalló el artista, quien desmintió versiones que lo daban ya operado.

“Por ahí algunas páginas, alguna gente pensaba que yo ya me había operado y no es cierto. Me operó recién mañana martes (hoy). Eso por ahora, una disculpa a toda la gente, una disculpa de todo corazón a toda la gente de Quito que ya había comprado entradas para el show que  hubiéramos tenido este sábado y domingo que pasó”, detalló el artista.

Víctor Arauz suspende toda su agenda

Arauz añadió que sus otros shows programados en Estados Unidos también fueron suspendidos. Mientras que se ausentará del espacio televisivo ‘El After’, así como de los programas de Youtube ‘De qué va’ y ‘La Michi en pelotas’.

“También una disculpa a toda la gente que ya había comprado para los shows que íbamos a tener en Estados Unidos como la Michi, tanto en Nueva York, como en New Jersey. Esos shows se van a proponer y ya les avisaremos cuándo. Claro, esta operación trunca muchas cosas que estaba haciendo, realmente es un poco frustrante, pero es lo que tiene que pasar, es lo que tiene que suceder, dijo.

Víctor Arauz finalizó su video agradeciendo el apoyo recibido, añadiendo que espera que su recuperación sea rápida.

