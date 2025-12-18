El actor y director español Eduardo Casanova anuncia públicamente que tiene VIH

El actor, director y guionista Eduardo Casanova, de 34 años, anunció este jueves que vive con VIH, mediante una publicación en redes sociales realizada en España, con el objetivo de romper el silencio y visibilizar el estigma asociado a la infección.

Eduardo Casanova hizo pública su condición de VIH a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que señaló que decide hablar tras “muchísimos años” de silencio. En el texto, el creador afirmó que, pese al “miedo y la incertidumbre”, hoy se siente “profundamente feliz” por dar este paso de manera voluntaria.

En su publicación, Casanova defendió que “la dignidad debería ser la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario”, en referencia a la necesidad de que la comunicación del diagnóstico no esté condicionada por el temor al rechazo social.

El actor subrayó que el silencio que rodea a la infección no es un hecho aislado. Según explicó, cerca del 80 % de las personas con VIH no ha compartido su diagnóstico con casi nadie, una situación que atribuyó al estigma social que, afirmó, “condena al rechazo sistemático”.

El estigma del VIH y el silencio social

Casanova remarcó que esta realidad afecta a “muchísimas personas”, que viven su diagnóstico de manera privada y, en muchos casos, con sufrimiento. En su mensaje, señaló que decidió hablar cuando “quiso y pudo”, dejando claro que cada persona enfrenta este proceso de forma distinta.

La revelación del actor se produce en un contexto en el que organismos de salud y asociaciones civiles continúan insistiendo en la importancia de combatir la desinformación sobre el VIH, una infección que, con tratamiento adecuado, permite llevar una vida plena y reduce la transmisión.

En España, las campañas institucionales y comunitarias han puesto énfasis en la detección temprana, el acceso al tratamiento antirretroviral y la lucha contra la discriminación, considerada uno de los principales obstáculos para la salud pública.

Cine, comunicación y un proyecto documental

En su mensaje, Casanova explicó que su decisión también tiene un componente creativo y comunicacional. “Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente”, expresó, al tiempo que señaló que su forma de comunicar es a través del cine.

En este sentido, hizo referencia a un documental dirigido por Jordi Évole, centrado en el mismo tema, cuyo estreno está previsto para 2026. El proyecto buscará abordar la experiencia del VIH desde una perspectiva personal y social, ampliando el debate público.

El anuncio llega pocos días después del estreno de “Silencio”, una miniserie protagonizada por Casanova que tiene como trasfondo la pandemia del VIH, y que fue lanzada el 1 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día Mundial del Sida.

Reacciones y muestras de apoyo

La publicación de Casanova generó una oleada de mensajes de apoyo en redes sociales. Entre las primeras reacciones destacó la de la asociación Apoyo Positivo, que expresó públicamente su respaldo y orgullo hacia el actor por su decisión.

También se sumaron compañeros de profesión como Leticia Dolera, Hugo Silva, Raquel Meroño y Miguel Diosdado, quienes manifestaron su cariño y acompañamiento a través de comentarios y mensajes públicos.

Eduardo Casanova se dio a conocer ante el gran público por su papel de Fidel en la serie de televisión “Aída”, y posteriormente desarrolló una carrera como director y guionista, con obras que han sido presentadas en festivales nacionales e internacionales.

Visibilidad y debate público sobre el VIH

La revelación del actor vuelve a situar en la agenda mediática el debate sobre el VIH, la visibilidad y la no discriminación. Instituciones sanitarias y organizaciones sociales coinciden en que testimonios públicos contribuyen a normalizar la conversación y a reducir el impacto del estigma.

El caso de Casanova se suma a otras declaraciones de figuras públicas que, en distintos países, han optado por compartir su diagnóstico como una forma de concienciación social, siempre desde una decisión personal y voluntaria.