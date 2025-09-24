COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Espectáculos
Televisión

El actor y presentador Carlos Scavone se retira de la televisión tras diez años de carrera

Carlos Scavone da por cerrada su etapa en la televisión ecuatoriana, tras destacar como actor y presentador.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El actor y presentador Carlos Scavone se retira de la televisión tras diez años de carrera

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

Tras un década en la televisión ecuatoriana, el actor y presentador Carlos Scavone sorprendió al anunciar su retiro.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un emotivo video con varios de sus momentos en el mundo televisivo.

El mensaje de despedida de Carlos Scavone

En su post, Scavone agradeció a las personas que trabajaron con él, así como a las casas televisivas de las que fue parte.

«Oficialmente me retiro de la televisión. Los amo a todos! Gracias por haberme acompañado estos 10 años, tomare un descanso de este hermoso formato. Gratitud, mucho amor y respeto a todos los canales que estuve. Los amo a todos!», precisó. Además, etiquetó a Ecuavisa, TC Televisión y RTS.

Carlos compartió varias fotos inéditas de su paso por la televisión.

Su mensaje dijo que se muda del formato de la televisión hacia las redes sociales, donde recientemente comenzó a compartir su pódcast Mente Abierta.

Renunció a Combate hace tres meses

El último proyecto televisivo de Carlos Scavone fue el reality ‘Combate’ de RTS, espacio del que era conductor junto a Emiliana Valdez. Sin embargo, el guayaquileño renunció en julio pasado, de manera sorpresiva.

En el show, Scavone explicó que su retiro respondía a razones personales, aunque evitó profundizar en detalles. “Hoy es mi último programa, pero quiero que estén conmigo. La vamos a pasar bien, sé que habrá emociones encontradas… Los quiero muchísimo”, expresó en ese momento.

“Este programa es tuyo, lo vamos a disfrutar de principio a fin… Carlitos, mi corazón se quiebra. Es difícil sonreír ahora. Dejas una huella imborrable”, dijo por su parte Emiliana.

Tras su renuncia, Carlos José Matamoros tomó la batuta de conductor. Cabe recordar que Carlos Scavone fue muy criticado por su rol de conductor, siendo su primera experiencia.

Carlos Scavone será papá

Por otra parte, la noticia de su retiro llega en medio de la espera de su primera hija, junto a su novia, María José Viteri.

El actor ecuatoriano se ha dicho estar feliz y emocionado por esta nueva faceta de su vida. “Y esta etapa de mi vida se llama felicidad. Vamos a ser papás. Soy la persona más feliz del planeta”, escribió en Instagram, en julio, al anunciar la noticia.

Su paso por la televisión

Carlos Scavone, nacido el 19 de octubre de 1991 en Guayaquil, es un multifacético artista ecuatoriano. Ingeniero civil de profesión, optó por la actuación como vocación principal.

Su debut televisivo ocurrió hace diez años en spots publicitarios, lo que lo llevó a la telenovela ‘3 Familias’ de Ecuavisa en 2016, donde interpretó a ‘Maximiliano Plaza Lagos’, un joven adinerado y coqueto.

Paralelamente, se consolidó como músico, tocando guitarra y componiendo, y como modelo en campañas de Instagram. En 2021, incursionó en Soy el Mejor de TC como presentador invitado, rol que expandió en 2024 al unirse a Combate en RTS.

 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nueva herramienta de WhatsApp traduce mensajes en tiempo real

Javier Milei critica a la ONU: critica el gasto público y reivindica soberanía sobre Malvinas

Taxista es asesinado en el barrio María Auxiliadora, en Manta

59 personas detenidas y 15 policías heridos deja hasta ahora el paro nacional en Ecuador

Informe de LigaPro revela presunta manipulación de resultados en cuatro clubes de Serie B

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nueva herramienta de WhatsApp traduce mensajes en tiempo real

Javier Milei critica a la ONU: critica el gasto público y reivindica soberanía sobre Malvinas

Taxista es asesinado en el barrio María Auxiliadora, en Manta

59 personas detenidas y 15 policías heridos deja hasta ahora el paro nacional en Ecuador

Informe de LigaPro revela presunta manipulación de resultados en cuatro clubes de Serie B

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nueva herramienta de WhatsApp traduce mensajes en tiempo real

Javier Milei critica a la ONU: critica el gasto público y reivindica soberanía sobre Malvinas

Taxista es asesinado en el barrio María Auxiliadora, en Manta

59 personas detenidas y 15 policías heridos deja hasta ahora el paro nacional en Ecuador

Informe de LigaPro revela presunta manipulación de resultados en cuatro clubes de Serie B

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO