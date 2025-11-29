El árbol de Navidad de El Diario se enciende y marca el inicio de esta temporada festiva en Portoviejo, Manabí

La noche de este viernes 28 de noviembre, el corazón de la capital manabita latió con más fuerza que nunca. El emblemático parque La Rotonda de Portoviejo se ha transformado en el epicentro de la alegría familiar con el encendido oficial del árbol de El Diario, un evento que marca el inicio de la temporada más emotiva del año. Bajo un cielo despejado y un clima acogedor, decenas de familias llegaron desde temprano con sus niños para asegurar el mejor lugar y ser partícipes de una velada inolvidable.

La jornada festiva arrancó con una energía contagiosa. El escenario se iluminó con una animada presentación protagonizada por los personajes más icónicos de la época: Papá Noel, su fiel reno Rodolfo, una carismática duende y, por supuesto, el infaltable Grinch, quien dejó de lado sus travesuras para poner a bailar a grandes y pequeños. La interacción fue total; los padres, contagiados por la risa de sus hijos, se sumaron a las dinámicas, creando una atmósfera de comunidad y celebración.

Encendido del árbol de Navidad

El momento cumbre llegó pasadas las 19h00. Tras una cuenta regresiva coreada por la multitud, el imponente árbol brilló con cientos de luces, desatando aplausos y miradas de asombro. Este acto no es solo un encendido de luces; representa la continuidad de un legado. Fabián Félix, gerente de publicidad de Medios Ediasa, destacó durante su intervención que el “Circuito Navideño” ratifica el compromiso de la empresa de estar cerca de la comunidad. Por más de 30 años, Medios Ediasa ha deleitado a los habitantes de Portoviejo y otras localidades de Manabí, manteniendo vivas las tradiciones decembrinas que unen generaciones.

El evento contó también con la presencia de la belleza manabita. Hellen Mieles, Reina de Portoviejo 2025, subió al escenario para dedicar unas emotivas palabras a los asistentes: “Demos inicio a la Navidad con mucho amor, con mucha esperanza”, expresó la soberana, invitando a la ciudadanía a vivir estas fechas en paz y armonía. Mientras tanto, los niños coreaban villancicos clásicos, disfrutaban de concursos y ganaban premios, consolidando una noche mágica.

Una agenda llena de sorpresas

El encendido del árbol es solo el comienzo. La organización ha preparado un calendario de actividades dentro del Circuito Navideño para mantener el espíritu festivo durante las próximas semanas.

La diversión continuará el próximo viernes 5 de diciembre con la denominada “Noche de Niños”. Desde las 18h00, la creatividad será la protagonista con un concurso de decoración de casitas de jengibre, acompañado de coros invitados y más sorpresas para los infantes.

Para los amantes del deporte y las mascotas, la cita es el sábado 13 de diciembre. La jornada iniciará más temprano, a las 16h00, con la “Carrera Navideña” recreativa. Los participantes, luciendo gorros de Navidad, podrán correr en categorías para niños y adultos con distancias de 1K, 5K y 10K. Ese mismo día, la ternura se tomará el parque con el Concurso de Mascotas con Disfraz Navideño, una oportunidad perfecta para integrar a los “peluditos” de la casa en la celebración.

Finalmente, el cierre con broche de oro será el viernes 19 de diciembre con la “Noche de la Estrella”, un evento que promete un gran show final, premios para los asistentes y la presentación de coros que despedirán la agenda de actividades de este 2025. Medios Ediasa invita a toda la ciudadanía a seguir siendo parte de esta tradición que ilumina Portoviejo.