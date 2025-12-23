Habrá duelo de ecuatorianos en la segunda semifinal de la Carabao Cup, de Inglaterra

Los ecuatorianos Piero Hincapié y Moisés Caicedo se enfrentarán en la segunda semifinal de la Carabao Cup, uno de los torneos más antiguos de Inglaterra. Los compatriotas, quienes defienden las camisetas de Arsenal y el Chelsea, respectivamente, por el momento se alistan para pasar las festividades de Navidad junto a sus familiares.

El Arsenal se clasificó este martes 23 de diciembre a las semifinales de la Carabao Cup al derrotar 8-7 en la tanda de penales al Crystal Palace. Aquello se dio tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, en partido disputado en el Emirates Stadium por los cuartos de final de la competición inglesa. El encuentro, que marcó el cierre de los cuartos de final, vio al Arsenal adelantarse en el minuto 79 mediante un gol en propia puerta del defensor Maxence Lacroix.

Sin embargo, Crystal Palace igualó en el tiempo de descuento (minuto 90+4) con un tanto de Marc Guéhi. La definición desde los once metros fue dramática: el portero Kepa Arrizabalaga detuvo el lanzamiento decisivo de Lacroix, asegurando el pase de los Gunners. El entrenador Mikel Arteta no convocó a Piero Hincapié para este compromiso, debido a una molestia en el hombro sufrida en el anterior partido de Premier League ante Everton.

Arsenal se enfrentará al Chelsea en semis

En su lugar, la pareja central fue formada por William Saliba y Riccardo Calafiori. La Carabao Cup, conocida también como Copa de la Liga Inglesa, es uno de los torneos domésticos más antiguos de Inglaterra. Se disputa desde 1960 y es patrocinado actualmente por la marca de bebidas energéticas Carabao.

El Arsenal busca su primer título en esta competición desde 1993 y avanza a unas semifinales donde enfrentará al Chelsea en partidos de ida y vuelta. En la otra llave, Manchester City se medirá ante Newcastle. Este resultado permite al Arsenal mantener sus aspiraciones en múltiples frentes: lidera la Premier League, compite en la UEFA Champions League y ahora llega a la penúltima instancia de la copa de liga.

No gana un título desde hace cinco años

Crystal Palace, por su parte, queda eliminado pese a una actuación resiliente en el Emirates Stadium. El partido destacó por la intensidad en la tanda de penales, donde ambos equipos acertaron la mayoría de sus lanzamientos hasta el fallo final de Lacroix. Kepa Arrizabalaga, guardameta cedido por Chelsea, se convirtió en la figura clave para los locales.

Con esta clasificación, el Arsenal suma su segunda semifinal consecutiva en la Carabao Cup, tras caer el año anterior ante Newcastle. Los Gunners no conquistan un trofeo desde la FA Cup de 2020 y ven en esta edición una oportunidad para romper la sequía.